İzmirliler ne yasak dinliyor, ne salgın: 'Evde kal' çağrılarına rağmen sokaklar dolup taştı

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye’de 425 kişinin ölümüne sebep oldu. Yetkililerin ve uzmanların aldığı tedbirler bazı vatandaşlarımız tarafından uygulanırken, bazıları da uyarılara ve yaptırımlara rağmen sokaklarda kalabalık oluşturuyor.

Vatandaşların maske ve eldiven takmaması dikkat çekti.

FOTOĞRAF 9 Dünyada olduğu kadar Türkiye’de de etkisini sürdüren korona virüse karşı alınan önlemler adım adım artırılıyor. Tüm önlemlere ve uyarılara rağmen bazı vatandaşlar korona virüse aldırmadan yaşamaya devam ediyor. Pendik’te kaydedilen görüntülerde, evde kal çağrılarına uymayan vatandaşların cadde ve sokakları doldurduğu görüldü. Vatandaşların korona virüs tehlikesine aldırış etmeden kalabalık bir şekilde gezmesi şaşkınlığa sebep oldu. Gezenler arasında sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Kimi vatandaşların da maske ve eldiven dahi takmadığı dikkatlerden kaçmadı. Salacak ve Üsküdar'da da benzer görüntüler kaydedildi. Denetimlere ve uyarılara rağmen bazı vatandaşlar spor sahilde spor yaptı. Öte yandan, Beşiktaş motor iskelesinde ve bazı sahillerin ise boş olduğu görüldü. Korona onlara bulaşmayacakmış gibi geziyorlar: Evde kal çağrısına uymadılar, caddeleri doldurdular Koronavirüse karşı önlemler her geçen gün biraz daha artırılıyor. Yetkililer ise ısrarla 'evde kal' çağrıları yapıyor. Ancak buna rağmen bazı vatandaşlar uyarıları dinlememekte diretiyor. Özellikle bugün İstanbul Pendik'te çekilen görüntüler 'pes' dedirtti. Cadde ve sokakları dolduran bölge sakinlerin maske ya da eldiven takmadan sokaklarda gezmesi dikkat çekti. BiP'te paylaş

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Salgın yokmuş gibi sokaklarda geziyorlar

İzmir’in en kalabalık yerlerinden olan Karşıyaka Çarşısı da çağrılara rağmen yoğunluk görülen yerlerden biri. Kimi vatandaşlar alışveriş için çarşıya gelirken, kimi vatandaşlar geçiş güzergahı olarak çarşıyı kullanmaya devam etti. Bazı vatandaşlar banklarda oturarak vakit geçirirken birçok kişinin sosyal mesafe kurallarına uymaması da dikkat çekti.

FOTOĞRAF 19 Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de de etkisini artırmasının ardından alınan önlemler her geçen gün artırılıyor. Yetkilileri, 'sosyal izolasyon' ve 'Evde kal' çağrılarına rağmen, sokaklardaki hareketliliğin durmaması üzerine tedbirler en üst düzeye çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 30 büyük şehir ile birlikte kronik hastalıkların çok fazla görüldüğü Zonguldak’a giriş ve çıkışların yasaklandığını açıklaması ile birlikte polis ve jandarma oluşturduğu kontrol noktasında izin belgesi olmayan araçları geri çevirmeye başladı. Dün saat 00.00 itibariyle başlayan yasağın ardından il giriş çıkışlarında polis ve jandarma kontrol noktası oluşturdu. Ekipler durdurup ateşini ölçtükleri sürücülere alınan kararı hatırlatarak giriş ve çıkışların kapatıldığını söyledi. Ticari amaçlı ve kamu görevlisi olduğu için izni olanların geçişlerine izin verilirken, kararı yolda duyan ve yasağın uygulanmaya başladığı saate yetişemeyen sürücüler polisleri ikna etmeye çalışıp geçmeye çalıştı. İzmit'te TEM Otoyolunda kilometrelerce araç yoğunluğu oluştu. Geçişine izin verilmeyen bazı sürücüler il dışına çıkarken yoldaki polis memuruna geri döneceğini not ettirdiğini söyleyerek geçişine izin verilmesini talep etti. 30 büyükşehir ile Zonguldak’a giriş çıkış yasağı 15 gün boyunca sürecek. Giriş çıkışlar yasaklandı, yolda olanlar geri gönderildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 30 büyük şehir ile birlikte kronik hastalıkların çok fazla görüldüğü Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklandığını açıkladı. Kararın duyulmasının ardından vatandaşlar bulunduğu noktalardan yaşadıkları şehirlere dönmek için yollara düştü. Ancak polis ve jandarma oluşturduğu kontrol noktasında izin belgesi olmayan araçları geri çevrildi. BiP'te paylaş

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"İzmir sanki virüssüz bir gün yaşıyor"

Karşıyaka Çarşısı’nın sanki normal bir günmüş gibi kalabalık olduğuna dikkat çeken çarşı esnaflarından Ali Şahin Gök isimli vatandaş, her yaş grubundan insanın dışarıda olduğunu ve risk oluşturduğunu ifade etti. Gök, "Bugün biz de gördük ki yaş sınırı olmaksızın herkes kendini dışarı atmış. İzmir sanki virüssüz bir gün yaşıyor. Hayati bir durum, uyarılara uymamız gerekiyor. Birkaç saat önce çok daha kalabalıktı. Virüs başımıza geldiğinden beri ilk kez böyle kalabalıktı. Sanki normal bir günmüş gibiydi" diye konuştu.

Vaka sayısında

2. sıradalar

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin tüm illerinde vaka görüldüğünü açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dağılıma göre İstanbul'da 12 bin 231 vakamız, İzmir'de bin 105 vakamız, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vakamız olduğunu söylemek istiyorum. Nüfusa göre en riskli illerimiz değerlendirildiğinde İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli'yi ilk 5 il olarak sıralamak mümkün" diye konuşmuştu.