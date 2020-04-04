İzmirliler ne yasak dinliyor, ne salgın: 'Evde kal' çağrılarına rağmen sokaklar dolup taştı
Koronavirüs salgını Türkiye'de her geçen gün etkisini artırarak daha fazla alana yayılıyor. Yetkililerin 'sosyal izolasyon' ve 'evde kal' çağrılarına rağmen vatandaşlar sokağa çıkmaya devam ediyor. Bu sabah İzmir Karşıyaka'dan gelen görüntüler pes dedirtti.
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye’de 425 kişinin ölümüne sebep oldu. Yetkililerin ve uzmanların aldığı tedbirler bazı vatandaşlarımız tarafından uygulanırken, bazıları da uyarılara ve yaptırımlara rağmen sokaklarda kalabalık oluşturuyor.
İzmir’in en kalabalık yerlerinden olan Karşıyaka Çarşısı da çağrılara rağmen yoğunluk görülen yerlerden biri. Kimi vatandaşlar alışveriş için çarşıya gelirken, kimi vatandaşlar geçiş güzergahı olarak çarşıyı kullanmaya devam etti. Bazı vatandaşlar banklarda oturarak vakit geçirirken birçok kişinin sosyal mesafe kurallarına uymaması da dikkat çekti.
Karşıyaka Çarşısı’nın sanki normal bir günmüş gibi kalabalık olduğuna dikkat çeken çarşı esnaflarından Ali Şahin Gök isimli vatandaş, her yaş grubundan insanın dışarıda olduğunu ve risk oluşturduğunu ifade etti. Gök, "Bugün biz de gördük ki yaş sınırı olmaksızın herkes kendini dışarı atmış. İzmir sanki virüssüz bir gün yaşıyor. Hayati bir durum, uyarılara uymamız gerekiyor. Birkaç saat önce çok daha kalabalıktı. Virüs başımıza geldiğinden beri ilk kez böyle kalabalıktı. Sanki normal bir günmüş gibiydi" diye konuştu.
Vaka sayısında 2. sıradalar
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin tüm illerinde vaka görüldüğünü açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dağılıma göre İstanbul'da 12 bin 231 vakamız, İzmir'de bin 105 vakamız, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vakamız olduğunu söylemek istiyorum. Nüfusa göre en riskli illerimiz değerlendirildiğinde İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli'yi ilk 5 il olarak sıralamak mümkün" diye konuşmuştu.