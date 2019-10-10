Bursa haberleri: İznik gölü çekildi balık ağları ortaya çıktı İznik gölü çekildi: Balık ağları ortaya çıktı Marmara’nın incisi Türkiye’nin 5’inci büyük gölü olan İznik Gölü, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle metrelerce çekildi. Köy sakini Kamil Cengiz, " Bu yıl ciddi bir kış olmadı. Yazında yeterli yağış gerçekleşmedi. Atılan ağlar, kepçeler ve sakalar ortaya çıktı" dedi.

Haber Merkezi 10 Ekim 2019, 10:11 Son Güncelleme: 10 Ekim 2019, 10:11 IHA