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Gündem

İznik'te Bizans dönemine ait mezar ve insan kemikleri bulundu

Bursa’nın 4 medeniyete başkentlik yapmış tarihi kenti İznik’te bin 500 yıllık mezar ve insan kemikleri bulundu.

10:07 . 24/04/2023 Pazartesi
IHA
İncelemede mezarın Bizans dönemine ait 1500 yıllık çatkı mezar (desenli tuğla mezar) olduğu öğrenildi.

İncelemede mezarın Bizans dönemine ait 1500 yıllık çatkı mezar (desenli tuğla mezar) olduğu öğrenildi.

UNESCO geçici miras listesinde bulunan ve çıkarılan lahitler ile dünyanın gündemine oturan İznik’te Çınarlı Caminin yakınındaki Akçeşme sokakta surların dibinde tarihi mezar ve insan kemikleri çıktı. Vatandaş yetkililere Müze Müdürlüğüne haber verdi. Arkeolog ve uzmanlar yaptıkları İncelemede mezarın Bizans dönemine ait 1500 yıllık çatkı mezar (desenli tuğla mezar) olduğu öğrenildi.Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Bursa
#İznik
#UNESCO
39 dakika önce
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