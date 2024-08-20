İZSU'ya PKK sempatizanı 'başkan': Skandal paylaşımları ortaya çıktı

Adem Kurtar
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı
İZSU
Genel Müdürlüğü'nün Strateji Geliştirme Daire Başkanı Adem Kurtar'ın, 2014 yılında sosyal medyada yaptığı bir paylaşım gündeme geldi.
Devlete 'katil' demiş
Devlete 'katil' demiş
Kurtar, "Lice'de katliam var" şeklindeki paylaşımıyla terör örgütü PKK'yı desteklediği ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne "katil" ifadesini kullandığı iddialarıyla dikkat çekti.
Bu paylaşımlar, Kurtar'ın geçtiğimiz Haziran ayında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevine atanmasının ardından ortaya çıktı.
Lice'deki olaylar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede bir karakol inşa etmeye yönelik girişimleriyle başlamıştı. PKK'lı teröristler ve destekçileri, karakol inşasına karşı eylemler düzenleyerek ve çıkan çatışmalar sonucunda
"Lice'de katliam var"
şeklinde bir algı oluşturmaya çalışmıştı.
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3 saat önce