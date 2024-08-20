İZSU'ya PKK sempatizanı 'başkan': Skandal paylaşımları ortaya çıktı

CHP'nin eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer beş yıl önce düzenlediği konser organizasyonun geliriyle yangın söndürme uçağı alacağını duyurmuştu. Yangın söndürme uçağı alacağını açıklayan Soyer'in sözleri yeniden gündem oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yangın söndürme uçağı bulunmuyor. Soyer'in sözünü ettiği konserden elde edilen gelirin nereye harcandığı ise bilinmiyor.