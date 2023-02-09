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JAK ekibi, 76 saat sonra kız çocuğunu enkazdan çıkardı

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Erzurum Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, depremden 76 saat sonra 1 kız çocuğunu enkazdan çıkardı.

11:51 . 9/02/2023 Perşembe
DHA
JAK ekibi dün de Cebrail Mahallesi Fatih Caddesi’nde 6 katlı bir binanın enkazından Ömer Bal'ı (56) depremin 56'ncı saatinde kurtarmıştı.

JAK ekibi dün de Cebrail Mahallesi Fatih Caddesi’nde 6 katlı bir binanın enkazından Ömer Bal'ı (56) depremin 56'ncı saatinde kurtarmıştı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki depremin yıkıma neden olduğu Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Erzurum İl Jandarma Komutanlığı JAK ekibi, 4'üncü Akevler Sokak'ta 7 katlı bir binada görev aldı. Ekibin yoğun çabaları sonucu depremden 76 saat sonra bir kız çocuğu enkazdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim etti.


Öte yandan JAK ekibi dün de Cebrail Mahallesi Fatih Caddesi’nde 6 katlı bir binanın enkazından Ömer Bal'ı (56) depremin 56'ncı saatinde kurtarmıştı.

Gaziantep Ayşe-Polat Sitesi'ndeki binanın enkazından 76 saat sonra 3 kişi sağ çıkarıldı
Gaziantep Ayşe-Polat Sitesi'ndeki binanın enkazından 76 saat sonra 3 kişi sağ çıkarıldı

Gaziantep'te depremden 76 saat sonra 3 kişi, enkazdan sağ çıkarıldı. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep'te yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Merkez Batıkent Mahallesi'ndeki Ayşe-Polat Sitesi'ndeki binanın enkazından ses alınması üzerine bölgedeki çalışmalar yoğunlaştırıldı. Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından 3 kişiye sağ olarak ulaşıldı. Enkazdan yaralı çıkarılan Ersin ve Mustafa Tabur ile babaları Mithat Tabur, alkışlar ve tekbir eşliğinde karşılandı. Depremden 76 saat sonra sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Öte yandan enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


#JAK
#Hatay
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#Kahramanmaraş
2 saat önce
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JAK ekibi, 76 saat sonra kız çocuğunu enkazdan çıkardı
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