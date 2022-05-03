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Gündem Jandarma Genel Komutanı Çetin Bayramda 208 bin personelle yollardayız
ESKİŞEHİR

Jandarma Genel Komutanı Çetin: Bayramda 208 bin personelle yollardayız

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ramazan Bayramı sürecinde 208 bin personelin görev yaptığını belirterek, “Trafik güvenliğini sağlamak için yaklaşık 208 bin kişi yollardayız. Bayram süresince vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde kazasız, belasız, vukuatsız, trafikte seyahat etmesi, trafik kurallarına uyarak seyahat etmesi için kendilerine buralarda uyarlarda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Jandarma Genel Komutanı Çetin: Bayramda 208 bin personelle yollardayız
Jandarma Genel Komutanı Çetin: Bayramda 208 bin personelle yollardayız.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Ankara’dan helikopterle trafik yoğunluğunu gözledikten sonra Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine geldi.

Trafik noktasındaki denetimlere katılan Orgeneral Çetin’i İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy karşıladı. Trafik uygulama noktasında görevli personelle bayramlaşarak sohbet eden Çetin daha sonra trafik uygulamasına katıldı. Durdurulan sürücülere bu yıl ‘Bayramınız kemerli olsun’ sloganını hatırlatan Çetin, “Jandarma ve polis olarak Türkiye genelinde binlerce personelimizle sizin söylediğinizi söylüyoruz. Emniyet kemerinizi takın. Sürat yapmayın. Sürücü kardeşimiz çok güzel şeyler söyledi. Hepimiz sizin güvenli seyahatiniz için yollardayız. Kan ve gözyaşı dökmeden bayram geçirmek için sizlerle birlikte trafik işaret ve kurallarına uyulması için uyarılarda bulunuyoruz” dedi.

AA

Orgeneral Çetin, sürücülerin bayramını kutladı

Trafik noktasına gelen yolcu otobüsüne de binen Orgeneral Çetin, sürücü ve yolcuların bayramını kutladı. Ramazan Bayramı’nda alınan trafik tedbirlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Çetin, “Bayramda kazasız, belasız, vukuatsız bir bayram geçirmek için sürücülerimizi, yolcularımızı, trafik kuralları yönünden bilinçlendirmek, uyarmak, trafik güvenliğini sağlamak için yaklaşık 208 bin kişi yollardayız. Bayram süresince vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde kazasız, belasız, vukuatsız, trafikte seyahat etmesi, trafik kurallarına uyarak seyahat etmesi için kendilerine buralarda uyarlarda bulunuyoruz.

AA

Özellikle bayram süresince bu bayramda, ‘Bayramınız kemerli olsun’ sloganıyla sürücülerimizi uyarmaya çalışıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla bütün kontrol ettiğimiz araçlarda sürücülerimiz maşallah hepsinin de kurallara uyduğunu gördük. Vatandaşlarımız bu konuda oldukça bilinçli. Biz bundan çok memnuniyet duyuyoruz. Burada jandarma ve polis trafik ekiplerimiz, vatandaşlarımızın can ve malını korumak için yollardayız. Sürücülerimizin dikkati dolayısıyla kendilerine teşekkür ederek iyi bayramlar diliyorum.

AA

Bu Ramazan Bayramı öncesinde trafik yoğundu, bugün ikinci gün olduğu için biraz seyrekleşti. Sürücülerimizin çok iyi bir şekilde trafik işaret ve kurallarına uyması bizleri mutlu etmiştir” diye konuştu.

AA

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’e ziyaretinde Jandarma Havacılık Başkanı Tümgeneral Ali Doğan, Asayiş Başkan Vekili Tuğgeneral Nail İlbey, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da eşlik etti. Orgeneral Çetin, denetimlerin ardından helikopterle kentten ayrıldı.

Bayramda sıkı denetim: 210 bin polis ve jandarma sahada olacak
HAYAT
Bayramda sıkı denetim: 210 bin polis ve jandarma sahada olacak

Bayraktar TB2 bayramda görevde: 2 bin 224 ayrı noktada denetim yapacak
FOTOĞRAF 6
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Jandarma birimlerinin trafik denetlemelerinde bayram öncesi etkinliğin arttırılması hedefiyle Bursa genelindeki uygulamaları karadan sürerken, Bursa-İstanbul karayolunda da helikopterle havadan denetim gerçekleştirildi.
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Ekipler yol boyunca yolcu otobüslerini ve diğer taşıtları durdurarak denetim gerçekleştirdi.
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Ayrıca huzurun sağlanması ve vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi için il jandarma ekipleri bayram süresi ve devamında trafik denetimi gerçekleştirmeye devam edecek
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Ekipler 24 saat, 2 bin 224 ayrı noktada, 300 personel ile birlikte trafiği denetleyecek.
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Diğer yandan helikopterin yanında 2 adet drone ve 1 adet takbul gözlüğü de bu faaliyetler çerçevesinde kullanılacak. Bayraktar TB2 de denetimlerde görev alacak.
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Bayraktar TB2 bayramda görevde: 2 bin 224 ayrı noktada denetim yapacak
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koordineli olarak Ramazan Bayramı süresince havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirecek. Ayrıca Bayraktar TB2 de denetimlerde görev alacak.
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