Gündem Jandarma operasyonunda 103 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İSTANBUL

Jandarma operasyonunda 103 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avcılar ve Büyükçekmece’de düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 103 kilo uyuşturucu madde ve 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Şebeke liderinin yurt dışından suç örgütünü yönettiğini tespit eden jandarma, 2 kuryeyi gözaltına aldı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı çalışmalar sürüyor.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı çalışmalar sürüyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı çalışmalarda S.Ö. isimli şahsın yasa dışı yollarla Çin’den temin ettiği uyuşturucu maddeyi hava ve deniz yolu ile ülkeye getirdiğini belirledi.

Şüphelinin getirdiği uyuşturucuyu örgüt üyeleri M.T., Ü.B. ve kurye olarak kullanılan A.M.A. isimli şahıslar aracılığıyla İstanbul genelinde piyasaya sürme hazırlığında olduğunu tespit eden jandarma harekete geçti.

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Yapılan teknik ve fiziki takipte örgüt lideri S.Ö.’nün Avcılar ve Büyükçekmece’de depo kiraladığı, ardından Ataşehir’de ikamet eden ve uyuşturucu maddelerin dağıtımını yapacak A.M.A. ile irtibat kurduğu belirlendi.

S.Ö.’nün faaliyetlerin tespit edilmesini önlemek ve uyuşturucu maddelerin yakalanmasının önüne geçmek için örgüt mensuplarını birbirinden çok uzak mesafedeki bölgelerden seçtiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri, örgüt lideri S.Ö.’nün kurye olarak kullandığı A.M.A. isimli kadını yakın takibe aldı. A.M.A.’nin Büyükçekmece’de irtibatlı bulunduğu M.T’den bonzai isimli uyuşturucu maddeleri teslim aldığı sırada operasyon için düğmeye basıldı.

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Paraları buzdolabında saklıyor

Kurye A.M.A.’nin evinde yapılan aramada evin çeşitli yerlerine gizlenmiş hassas teraziler ve 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

A.M.A.’nın uyuşturucu madde satışından elde ettiği değerlendirilen paraları ise buzdolabında sakladığı görüldü. Evde yüklü miktarda Türk lirası ve dolar ele geçirildi.

Örgütün kullandığı araçta da bagaj kısmındaki torbalarda 100 kilogram bonzai, 2 kilogram mariuhana isimli uyuşturucu madde ve 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

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Örgüt yurtdışından yönetiliyor

Operasyonda gözaltına alınan A.M.A. ve M.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, şebeke liderinin hakkındaki arama kararları nedeniyle örgütü yurt dışından yönettiği tespit edildi.

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