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BURSA

Jandarma uzman Çavuş ziyaretine gelen kadını vurarak öldürdü

Bursa'da görev yapan jandarma uzman Çavuş Aydemir K. akşam saatlerinde ziyaretine gelen kadını aralarında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Silah arkadaşlarına teslim olan Aydemir K. gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Bursa'da uzman çavuş kadın arkadaşını vurarak öldürdü.
Bursa'da uzman çavuş kadın arkadaşını vurarak öldürdü.

Bursa Jandarma Astsubay Okulu’nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K. (49), okula misafir ziyaretçi olarak gelen kız arkadaşı Sosin Küçükgüven’i (43), aralarında çıkan tartışmanın ardından beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi’nde bulunan Bursa Jandarma Astsubay Okulu’nda meydana geldi. Jandarma Astsubat Okulu’nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K.’ya, kız arkadaşı olduğu öne sürülen Sosin Küçükgüven, geç saatlerde ziyaretine geldi. Misafir ziyaretçi olarak nizamiyeden giriş yapan Sosin Küçükgüven ile Aydemir K., okulun bahçesinde buluştu. Bir süre sonra Küçükgüven ile Aydemir K., arasında tartışma çıktı.

Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K.

10 EL ATEŞ ETTİ

Tartışmanın ardından Aydemir K., belindeki beylik tabancasını çıkartarak Sosin Küçükgüven’e kurşun yağdırdı. Sosin Küçükgüven, vücuduna isabet eden 4 kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, Aydemir K., okulda bulunan meslektaşlarına teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Aydemir K.’yı gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 10 adet boş kovan bulundu. Aydemir K.’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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