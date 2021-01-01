Gündem Jandarmadan Silivride yeni yıl partisi verilen villaya nefes kesen baskın
İSTANBUL

Jandarma'dan Silivri'de yeni yıl partisi verilen villaya nefes kesen baskın

Silivri'de yeni yıl gecesi parti verilen villaya nefes kesen baskın düzenlendi. Baskında içlerinde yabancı uyrukluların da olduğu 10'u kadın, 19'u erkek toplam 29 kişiye 91 bin 350 lira ceza kesildi.

Haber Merkezi DHA
Maske-sosyal mesafe kuralı hiçe sayılarak alkol, nargile ve sigara tüketilerek yüksek sesli müzik eşliğinde yeni yıl eğlencesi düzenlediler.
Maske-sosyal mesafe kuralı hiçe sayılarak alkol, nargile ve sigara tüketilerek yüksek sesli müzik eşliğinde yeni yıl eğlencesi düzenlediler.

İstanbul İl Jandarma ekipleri; Silivri ilçesi kırsal kesiminde bulunan bir villanın H.K.K. tarafından kısa süreliğine kiralandığı bilgisi aldı. Villada yeni yıl gecesinde kumar oynatılabileceğini veya koronavirüs tedbirlerine aldırış etmeden partisi düzenlenebileceğini değerlendiren jandarma ekipleri villayı kiralayan H.K.K. isimli kişiyi ve villayı takibe aldı.

Yeni yıla yaklaşılan saatlerde villaya çok sayıda taksi ile insan giriş çıkışının Jandarma ekiplerince görülmesi üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden söz konusu villaya baskın düzenledi.

  • Eğlence mekânına dönüştürüldüğü görülen villada, maske-sosyal mesafe kuralı hiçe sayılarak alkol, nargile ve sigara tüketilerek yüksek sesli müzik eşliğinde yeni yıl eğlencesi düzenledikleri tespit edilen; 10'u kadın, 19'u erkek olmak üzere toplam 29 kişiye kişi başına 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 91 bin 350 lira idari para cezası uygulandı.

DHA
Silivri'de yeni yıl gecesi parti verilen villaya nefes kesen baskın düzenlendi.

Silivri'deki ikamet olarak kullanılan villayı kısa süreliğine kiralayan H.K.K.'nın Taksim'de kulüp işletmecisi olduğu, kiraladığı villaya ses, ışık ve masa düzeni kurarak ikamet amacı dışında kullandığı yapılan Jandarma baskınıyla ortaya çıkarıldı.

Villada yapılan aramalarda mutfak dolabında ele geçirilen çok sayıdaki tabanca fişeğine adli işlem yapılmak üzere el konulurken yabancı uyruklu şahıslar hakkında inceleme başlatıldı.

Kısıtlama umurlarında değil: Açık olan eğlence mekanındaki 46 kişiye 186 bin lira ceza
GÜNDEM
Kısıtlama umurlarında değil: Açık olan eğlence mekanındaki 46 kişiye 186 bin lira ceza

Yeni yıl öncesi garaja sahte içki baskını: İçkiler gizli bölmeden çıktı
GÜNDEM
Yeni yıl öncesi garaja sahte içki baskını: İçkiler gizli bölmeden çıktı

Bursa'da 10 ton sahte içki ele geçirildi
GÜNDEM
Bursa'da 10 ton sahte içki ele geçirildi

İnşaata kumar baskını: 15 kişi suçüstü yakalandı
GÜNDEM
İnşaata kumar baskını: 15 kişi suçüstü yakalandı
Abone Ol Google News
Pes dedirten görüntü

Pes dedirten görüntü

Silivri'de yeni yıl partisi verilen villaya nefes kesen baskın.
Denizlide yürek burkan kaza

Denizli'de yürek burkan kaza

​Ağabeyi üç yaşındaki Deniz'i ölüme götürdü.
Fransız gazeteciden Erdoğana övgü: Oyun değiştirici lider

​Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

Esenyurt'ta<br>ambulans devrildi

Esenyurt'ta
ambulans devrildi

Ambulansta bulunan sağlık personeli ve taşınan hasta yaralandı.
PKK için çalışacaklar

PKK için çalışacaklar

​Avrupa'daki Yahudi lobisi Türkiye'ye karşı iş başında.
Lütfen çalmayın

Lütfen çalmayın

​Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsrailli turist endişesi.
Hindistan'da skandal yasak

Hindistan'da skandal yasak

​Yedi yüzden fazla Müslüman okulu kapatılacak.
Gaybubet evinde yakalandı

Gaybubet evinde yakalandı

Muhsin ​Yazıcıoğlu suikastının karakutusu.
İngiltere yardım etti

İngiltere yardım etti

Süleymani'nin ölüm yıl dönümü öncesinde İran'dan yeni iddia.
CHP'li vekilden <br>ahlaksız teklif

CHP'li vekilden
ahlaksız teklif

​Pınar Gültekin'in babası o ismi açıkladı.
CHP zihniyeti asla değişmez

CHP zihniyeti asla değişmez

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam'dan CHP'li Sağlar'a tepki.
Kameralara saldırdı

Kameralara saldırdı

İstiklal Caddesi'ne giremeyen turist hıncını basından çıkardı.
Danıştay<br>görevden aldı

Danıştay
görevden aldı

CHP'li Erdek Belediye Başkanı Sarı ihaleye fesat karıştırmaktan mahkum olmuştu.
Kartpostallık manzara

Kartpostallık manzara

​Yılın son dolunayı İstanbul'un simgeleriyle böyle görüntülendi.
80 saatlik<br>kısıtlama başladı

80 saatlik
kısıtlama başladı

Bakkal, market, manav ve kasaplar açık olacak mı?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.