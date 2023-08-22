Japon uzmandan Marmara depremi uyarısı: Boşaltılması gereken altı bölgeyi açıkladı

Yoshinori Moriwaki
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası gözler tekrar Marmara Bölgesi'nde. Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Marmara depremi ve Kahramanmaraş ile Hatay merkezli depremleri değerlendirdi.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası gözler tekrar Marmara Bölgesi'nde. Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Marmara depremi ve Kahramanmaraş ile Hatay merkezli depremleri değerlendirdi.
Yoshinori Hürriyet'e yaptığı açıklamada, Kuzey Anadolu Fay Hattı’na dikkat çekerek şunları söyledi:
"Marmara Bölgesi’nin risk altında olduğunu düşünüyorum. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey kolu var. O kuzey kolunun bu noktasının tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Kimse ne zaman olacağını söyleyemez ama bir gün gelecek, bu depremi az hasarla atlatmak için hazır olmak lazım. İstanbul’da zemini iyi olmayan Atatürk Havalimanı, Ataköy, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Avcılar ve Büyükçekmece’nin sıra sıra boşaltılması düşünülebilir. Buralar konut bölgesi olmamalı.''