Japon uzmandan Marmara depremi uyarısı: Boşaltılması gereken altı bölgeyi açıkladı

İstanbul Depremi'nin ne zaman olacağına yönelik açıklamalarda bulunan Japon deprem uzmanı,

"Bana hep soruyorlar; İstanbul Depremi ne zaman, ne kadar büyüklükte olacak diye. Ama bunu hiç kimse yüzde 100 bilemez. Çünkü bir hesaplama yöntemi yok. İstanbul depremi çok yakın derken, hemen yarın olabilir. Bir sene içinde olabilir, on sene içinde olabilir. Ama insan hazır olmalı. Şimdi hazır olunmalı. Bu anlamda hazırlığı hemen yapmak lazım. Türkiye depreme hiç hazır değil. Okulda fazla deprem öğretilmiyor. Senede bir kere okulda tatbikat yapmak yetmez. Haftada iki kez tatbikat yaptırın. En önemlisi anaokulundan itibaren deprem eğitimi verilmeli. Bu eğitimi temelden, çocukluktan vermek gerekiyor" ifadelerini kullandı.