Gündem Kabe üzerinde Atatürk görselli paylaşıma tepki yağıyor Savcılık harekete geçti
İSTANBUL

Kabe üzerinde Atatürk görselli paylaşıma tepki yağıyor: Savcılık harekete geçti

Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinden Kardelen Güder ve arkadaşları, Atatürk’ün Kabe’ye oturduğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı. Skandal fotoğraf sosyal medyada büyük tepki topladı. Şikayetler sonrası harekete geçen savcılık, öğrenci hakkında resen soruşturma başlattı.

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Haber Merkezi DHA
Kabe üzerinde Atatürk görselli paylaşıma tepki yağıyor: Savcılık harekete geçti
Kardelen Güder yoğun tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı.

Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinden Kardelen Güder ve arkadaşlarının, İslami diğerleri alaya aldıkları bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşmaları büyük tepki çekti.

Güder'in 'Canım ailem iyi ki varsınız' yazdığı ve arkadaşlarının da bulunduğu paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen Kabe'nin üzerine oturduğu görsel yer aldı.

Kardelen Güder'in yoğun tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattığı görüldü.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir görselde Kabe görselinin üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini montajla koyarak paylaşan şüpheli hakkında, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçlarından resen soruşturma başlattı.

Savcılık şüphelinin tespiti ve gözaltına alınması için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verdi.

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