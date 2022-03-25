İslam'a ve Müslümanlara küfür eden Deniz Furkan Talu tutuklandı

Kalkavan Grup bünyesinde çalışan Deniz Furkan Talu isimli şahsın, kişisel Twitter hesabından dini değerleri alenen hedef alarak birçok paylaşım yaptığı ortaya çıkmıştı.
Yeni Şafak'ın gündeme taşıdığı olayda zanlı, Müslümanları ‘ibadethanelerde çocuklara taciz eden sübyancı’ olarak nitelendirmişti.
Tepkilerin hedefi olan Talu için şikayet üzerine şikayet yağmıştı. DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen Grup Yorum adına faaliyetlerde bulunduğu ve Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katili Şafak Yayla'ya ise methiyeler dizdiği de ortaya çıkan Talu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
TUTUKLANDI
Talu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçundan tutuklanması istemiyle sevk edildiği İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile tutuklandı.