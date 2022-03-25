Gündem İslama ve Müslümanlara küfür eden Deniz Furkan Talu tutuklandı
İSTANBUL

İslam'a ve Müslümanlara küfür eden Deniz Furkan Talu tutuklandı

Kalkavan Grup bünyesinde çalışan Deniz Furkan Talu'nun sosyal medya hesabından yaptığı İslam'a ve Müslümanlara ağır küfürler içeren paylaşımları infiale neden olmuştu. Talu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçundan tutuklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İslama ve Müslümanlara küfür eden Deniz Furkan Talu tutuklandı
İslam'a ve Müslümanlara hakaret eden Deniz Furkan Talu

Kalkavan Grup bünyesinde çalışan Deniz Furkan Talu isimli şahsın, kişisel Twitter hesabından dini değerleri alenen hedef alarak birçok paylaşım yaptığı ortaya çıkmıştı.

Yeni Şafak'ın gündeme taşıdığı olayda zanlı, Müslümanları ‘ibadethanelerde çocuklara taciz eden sübyancı’ olarak nitelendirmişti.

Tepkilerin hedefi olan Talu için şikayet üzerine şikayet yağmıştı. DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen Grup Yorum adına faaliyetlerde bulunduğu ve Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katili Şafak Yayla'ya ise methiyeler dizdiği de ortaya çıkan Talu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Kalkavan Grup çalışanı Deniz Furkan Talu'dan Müslümanlara galiz küfürler
HAYAT
Kalkavan Grup çalışanı Deniz Furkan Talu'dan Müslümanlara galiz küfürler

TUTUKLANDI

Talu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme' suçundan tutuklanması istemiyle sevk edildiği İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile tutuklandı.

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