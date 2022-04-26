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Dünya İslama Hz Muhammede hakaret eden Hollandalı siyasetçi Geert Wildersa Twitter engeli Hesabı askıya alınınca paylaşımları sildi
AVRUPA

İslam'a Hz. Muhammed’e hakaret eden Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'a Twitter engeli: Hesabı askıya alınınca paylaşımları sildi

Sosyal medya platformu Twitter, İslam’a ve Hz. Muhammed’e yönelik sözleri nedeniyle Hollandalı aşırı sağcı muhalefet lideri Geert Wilders'ın hesabını askıya alındı. Paylaşımları kaldırması için platform tarafından 12 saat süre verilen Wilders, tweet'lerini silince hesabı yeniden aktif hale getirildi.

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Haber Merkezi Diğer
İslama Hz. Muhammed’e hakaret eden Hollandalı siyasetçi Geert Wildersa Twitter engeli: Hesabı askıya alınınca paylaşımları sildi
Geert Wilders

Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders'ın Twitter hesabı, İslam dini ve Muhammed Peygamber'e yönelik sözleri nedeniyle sosyal medya platformu tarafından askıya alındı.

KURALLARI İHLAL ETMEDİĞİNİ SAVUNDU

Twitter yönetimi, 12 saat içinde bazı mesajları silmesi durumunda Wilders'in hesabının açılacağını bildirdi. Ancak aşırı sağcı lider, kuralları ihlal etmediğini savundu. Twitter'ın son kararında, Wilders'in kendisine gelen ölüm tehditleri ile ilgili olarak Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif'e yaptığı çağrıyı içeren mesajının etkili olduğu belirtildi.

  • Özgürlük Partisi (PVV) lideri, Hollandalı kamu yayıncısı NOS'a, Twitter'ın kendisine, "nefret söylemi ile ilgili kuralları çiğnediği için" hesabının askıya alındığını bildirdiğini söyledi.

'MÜSLÜMANLIĞA KARŞI ÖZGÜRLÜĞÜ SEÇİYORUZ'

Wilders, sosyal medya aracılığıyla Pakistan vatandaşlarından gelen ölüm tehditleri üzerine, Twitter hesabından bu ülkenin Başbakanı Şehbaz Şerif'e yönelik bir mesaj paylaşmıştı.

Wilders, Twitter mesajında, şunları kaydetmişti: "Başbakan Shehbaz'ı inciten şey, İslam denen hoşgörüsüz ideolojinin şiddeti, sahte peygamber Muhammed'den ilham alan Pakistanlıların fetvaları ve ölüm tehditleri. Biz her zaman Müslümanlığa karşı özgürlüğü seçiyoruz ve asla kazanamayacaksınız."

Bu mesajla ilgili ilk şikayetin ardından Twitter, Wilders'ten paylaşımını silmesini istedi. Sosyal medya platformu, mesajı kaldırması durumunda 12 saat içinde Wilders'in hesabının açılacağını bildirdi.

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