Kabe’ye hakaret edilmesine sessiz kalan Babacan ve İmamoğlu’ndan Boğaziçi’ndeki işgalcilere destek

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek yürüyüş yapan ve polise saldıran provokatörler rektörlük binasını ablukaya altına almaya çalışmıştı. Yaşanan bu girişimin ardından güvenlik güçleri duruma müdahale ederek ablukayı dağıtmış, İstanbul Valiliği ise 159 provokatörün gözaltına alındığını duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından Kabe’ye hakaret edilmesine ve bu provokasyona tepki gösteren Boğaziçili öğrencilerin fişlenmesine sessiz kalan Ali Babacan ile Ekrem İmamoğlu, rektörlüğü işgal etmeye kalkışanlar gözaltına alınınca ardı ardına açıklama yaptı.

GÜNDEM Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığa tepki gösteren öğrencileri tek tek fişlemişler

GENÇLERİ RAHAT BIRAKIN

Ali Babacan yaşananların ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yeter artık, inadınızdan vazgeçin. Gözaltına alınan Boğaziçili öğrencileri derhal salın, üniversitelerde de seçimi esas alın. Gençleri rahat bırakın. Duruşumuz budur." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Yeter artık, inadınızdan vazgeçin. Gözaltına alınan Boğaziçili öğrencileri derhal salın, üniversitelerde de seçimi esas alın.



Gençleri rahat bırakın. Duruşumuz budur. — Ali Babacan (@alibabacan) February 1, 2021

BİRİLERİ İSTEDİ DİYE GENÇLER TUTUKLAMA KOLAYCILIĞINA HEBA EDİLEMEZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da gözaltılara tepki gösterenler arasında yerini aldı. İmamoğlu, "Birileri istedi diye gençler tutuklama kolaycılığına heba edilemez. Eşit, özgür, onları yere baktırmayan, fırsat eşitliği olan bir ülke sağlamalıyız. Boğaziçi’ndeki durumu yetkili makamlarla görüştüm. Diyaloğun sağlanmasını talep ettim, girişimlerim sürecek." açıklamalarında bulundu.

Birileri istedi diye gençler tutuklama kolaycılığına heba edilemez. Eşit, özgür, onları yere baktırmayan, fırsat eşitliği olan bir ülke sağlamalıyız. Boğaziçi’ndeki durumu yetkili makamlarla görüştüm. Dialoğun sağlanmasını talep ettim, girişimlerim sürecek. #AsağıBakmayacağız REKLAM February 1, 2021

OYNAT 00:50 Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörlerden rektörlük binasına işgal girişimi Bir süredir provokatif olayların sergilendiği Boğaziçi Üniversitesi etrafında toplanan bir grup, Rektör Melih Bulu'nun rektörlük binasından çıkışını engelleyeceklerini ifade ederek işgal girişiminde bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde rektörlüğe yürüyen kalabalığın, “Polis defol üniversiteler bizimdir' sloganları attığı görülüyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder