Gündem Kabeye hakaret edilmesine sessiz kalan Babacan ve İmamoğlundan Boğaziçindeki işgalcilere destek
İSTANBUL

Kabe’ye hakaret edilmesine sessiz kalan Babacan ve İmamoğlu’ndan Boğaziçi’ndeki işgalcilere destek

Kabe’ye hakaret edilmesine ve bu provokasyona tepki gösteren Boğaziçili öğrencilerin fişlenmesine sessiz kalan Ali Babacan ile Ekrem İmamoğlu, rektörlüğü işgal etmeye kalkışanlar gözaltına alınınca ardı ardına açıklama yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Babacan ve Ekrem İmamoğlu
Ali Babacan ve Ekrem İmamoğlu

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek yürüyüş yapan ve polise saldıran provokatörler rektörlük binasını ablukaya altına almaya çalışmıştı. Yaşanan bu girişimin ardından güvenlik güçleri duruma müdahale ederek ablukayı dağıtmış, İstanbul Valiliği ise 159 provokatörün gözaltına alındığını duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından Kabe’ye hakaret edilmesine ve bu provokasyona tepki gösteren Boğaziçili öğrencilerin fişlenmesine sessiz kalan Ali Babacan ile Ekrem İmamoğlu, rektörlüğü işgal etmeye kalkışanlar gözaltına alınınca ardı ardına açıklama yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığa tepki gösteren öğrencileri tek tek fişlemişler
GÜNDEM
Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe'ye yapılan saygısızlığa tepki gösteren öğrencileri tek tek fişlemişler

GENÇLERİ RAHAT BIRAKIN

Ali Babacan yaşananların ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yeter artık, inadınızdan vazgeçin. Gözaltına alınan Boğaziçili öğrencileri derhal salın, üniversitelerde de seçimi esas alın. Gençleri rahat bırakın. Duruşumuz budur." ifadelerini kullandı.

BİRİLERİ İSTEDİ DİYE GENÇLER TUTUKLAMA KOLAYCILIĞINA HEBA EDİLEMEZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da gözaltılara tepki gösterenler arasında yerini aldı. İmamoğlu, "Birileri istedi diye gençler tutuklama kolaycılığına heba edilemez. Eşit, özgür, onları yere baktırmayan, fırsat eşitliği olan bir ülke sağlamalıyız. Boğaziçi’ndeki durumu yetkili makamlarla görüştüm. Diyaloğun sağlanmasını talep ettim, girişimlerim sürecek." açıklamalarında bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörlerden rektörlük binasına işgal girişimi
OYNAT 00:50
Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörlerden rektörlük binasına işgal girişimi
Bir süredir provokatif olayların sergilendiği Boğaziçi Üniversitesi etrafında toplanan bir grup, Rektör Melih Bulu'nun rektörlük binasından çıkışını engelleyeceklerini ifade ederek işgal girişiminde bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde rektörlüğe yürüyen kalabalığın, “Polis defol üniversiteler bizimdir' sloganları attığı görülüyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörler polise saldırdı: Rektörlük binasını ablukaya aldılar
GÜNDEM
Boğaziçi Üniversitesi'nde provokatörler polise saldırdı: Rektörlük binasını ablukaya aldılar
Abone Ol Google News
İzmirlilersokağa döküldü

İzmirliler
sokağa döküldü

​Arka arkaya yaşanan depremler vatandaşı tedirgin etti.
Vaka sayısı endişelendiriyor

Vaka sayısı endişelendiriyor

​Türkiye'nin koronavirüsle son 24 saati açıklandı.
İşgalcileredestek verdiler

İşgalcilere
destek verdiler

​Kabe'ye hakaret edilmesine sessiz kalmışlardı.

Rektörlük binasını<br>ablukaya aldılar

Rektörlük binasını
ablukaya aldılar

​Boğaziçi'nde provokatörler polise saldırdı.

İlkokullar<br>1 Mart'ta açılıyor

İlkokullar
1 Mart'ta açılıyor

Vaka artışı yaşanırsa yeniden ara verilecek.

Ambulans ile <br>yapılan ilk transfer

Ambulans ile
yapılan ilk transfer

Galatasaray'a imzayı havalimanında attı.

'İçeriden hu hu diye sesler geliyor'

'İçeriden hu hu diye sesler geliyor'

Çobanın gizemli keşfi korkuttu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.