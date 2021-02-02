Kabe’ye hakaret edilmesine sessiz kalan Babacan ve İmamoğlu’ndan Boğaziçi’ndeki işgalcilere destek

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek yürüyüş yapan ve polise saldıran provokatörler rektörlük binasını ablukaya altına almaya çalışmıştı. Yaşanan bu girişimin ardından güvenlik güçleri duruma müdahale ederek ablukayı dağıtmış, İstanbul Valiliği ise 159 provokatörün gözaltına alındığını duyurmuştu.
Bu gelişmenin ardından Kabe’ye hakaret edilmesine ve bu provokasyona tepki gösteren Boğaziçili öğrencilerin fişlenmesine sessiz kalan Ali Babacan ile Ekrem İmamoğlu, rektörlüğü işgal etmeye kalkışanlar gözaltına alınınca ardı ardına açıklama yaptı.
GENÇLERİ RAHAT BIRAKIN
Ali Babacan yaşananların ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yeter artık, inadınızdan vazgeçin. Gözaltına alınan Boğaziçili öğrencileri derhal salın, üniversitelerde de seçimi esas alın. Gençleri rahat bırakın. Duruşumuz budur." ifadelerini kullandı.
Yeter artık, inadınızdan vazgeçin. Gözaltına alınan Boğaziçili öğrencileri derhal salın, üniversitelerde de seçimi esas alın.
Gençleri rahat bırakın. Duruşumuz budur.
Yeter artık, inadınızdan vazgeçin. Gözaltına alınan Boğaziçili öğrencileri derhal salın, üniversitelerde de seçimi esas alın.
BİRİLERİ İSTEDİ DİYE GENÇLER TUTUKLAMA KOLAYCILIĞINA HEBA EDİLEMEZ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da gözaltılara tepki gösterenler arasında yerini aldı. İmamoğlu, "Birileri istedi diye gençler tutuklama kolaycılığına heba edilemez. Eşit, özgür, onları yere baktırmayan, fırsat eşitliği olan bir ülke sağlamalıyız. Boğaziçi’ndeki durumu yetkili makamlarla görüştüm. Diyaloğun sağlanmasını talep ettim, girişimlerim sürecek." açıklamalarında bulundu.
Birileri istedi diye gençler tutuklama kolaycılığına heba edilemez. Eşit, özgür, onları yere baktırmayan, fırsat eşitliği olan bir ülke sağlamalıyız. Boğaziçi’ndeki durumu yetkili makamlarla görüştüm. Dialoğun sağlanmasını talep ettim, girişimlerim sürecek. #AsağıBakmayacağız
Birileri istedi diye gençler tutuklama kolaycılığına heba edilemez. Eşit, özgür, onları yere baktırmayan, fırsat eşitliği olan bir ülke sağlamalıyız. Boğaziçi’ndeki durumu yetkili makamlarla görüştüm. Dialoğun sağlanmasını talep ettim, girişimlerim sürecek. #AsağıBakmayacağız— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 1, 2021