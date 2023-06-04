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Kabine açıklandı: Boşta kalan üç kritik koltuk atama bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin edip göreve başlamasının ardından dün akşam Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen programda 'Türkiye Yüzyılı Kabinesi'ni açıkladı. Ancak 3 önemli koltuk boş kaldı.

10:13 . 4/06/2023 Pazar
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Yeni kabine.

Yeni kabine.

Türkiye'nin 100. yılında görev alacak yeni kabine üyeleri açıkladı. Sürpriz isimlerin olduğu yeni kabinede dikkat çeken isimler yer aldı.

Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanı olarak Hakan Fidan'ı, Milli ve Savunma Bakanı olarak Yaşar Güler'i, İçişleri Bakanı olarak ise Ali Yerlikaya'yı atadı.

Son durumla beraber MİT Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Genelkurmay Başkanlığı koltukları boş kaldı.

Yeni bakanların en kısa sürede göreve başlaması beklenirken kritik koltuklara kimin getirileceği ise henüz açıklanmadı.

3 önemli koltuk için en kısa sürede yeni atamaların duyurulması bekleniyor.



#Yeni kabine
#cumhurbaşkanlığı
#MİT Başkanlığı
#İstanbul Valiliği
#Genelkurmay Başkanlığı
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