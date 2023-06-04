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İbrahim Kalın'dan sosyal medyada dikkat çeken değişiklik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan yeni kabinede MİT Başkanı Fidan’ın Dışişleri Bakanlığı’na getirilmesi sonrası gözler İbrahim Kalın’a çevrildi. Kalın’ın MİT Başkanı olacağı iddia edilirken sosyal medya hesabından yaptığı değişiklik gündem oldu.

09:07 . 4/06/2023 Pazar
Diğer
İbrahim Kalın

İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mazbatasını alıp yemin ettikten sonra Çankaya Köşkü’nde yeni kabine üyelerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 15 bakan değişirken görevine devam eden isimler Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. MİT Başkanı Hakan Fidan da kabinede Dışişleri Bakanı olarak görev aldı.

Yeni MİT başkanı İbrahim Kalın mı?

Hakan Fidan’ın yeni görevi sonrasında MİT’in başına geçecek olan isimler de merak konusu oldu. Kulislerde dolaşan iddiaya göre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olan İbrahim Kalın bu koltuğa en yakın isim.

Erdoğan'n yeni kabine duyurusunda MİT Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü’nü de açıklaması bekleniyordu.

Ancak bu iki göreve hangi isimleri getireceği Erdoğan tarafından açıklanmadı.

Kalın profil resmini değiştirdi

Kamuoyunda bir süredir MİT Başkanlığı için Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın’ın adı geçiyor. Kalın bugün Twitter hesabında profil fotoğrafını değiştirdi.

Kalın profil fotoğrafını koyu tonların hakim olduğu karanlık bir fotoğrafla değiştirdi.


#İbrahim Kalın
#sosyal medya
#profil
#MİT
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