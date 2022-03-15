Gündem Kabine bugün toplanıyor Gündem Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomi olacak
POLİTİKA

Kabine bugün toplanıyor: Gündem Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomi olacak

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün bir araya gelecek. Gündemde ekonomi ve Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı görevine getirilen Vahit Kirişci de ilk kez Kabine'ye katılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kabine bugün toplanıyor: Gündem Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomi olacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor.

Son olarak 28 Şubat Pazartesi günü toplanan Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün bir araya gelecek.

Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı görevine getirilen Vahit Kirişci kez katılacak.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Kritik toplantının ana gündem maddeleri de belli oldu. En önemli konusu Rusya- Ukrayna savaşı olacak. Toplantıda Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor. Ayrıca Türkiye'nin çabaları sonucunda, Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanlarının ilk kez bir araya geldiği Antalya Diplomasi Forumu'nun yansımaları ele alınacak.

ENFLASYON VE EKONOMİK GELİŞMELER

Başta enflasyonla mücadele olmak üzere ekonomik gelişmelerin de masaya yatırılacağı kabine toplantısında koronavirüs ile mücadele de ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapacak.

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