Gündem Kabine yoğun gündemle toplanıyor
POLİTİKA

Kabine yoğun gündemle toplanıyor

Özbekistan'da Şanghay Zirvesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmalarına katılarak son iki haftada yoğun diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün kabine toplantısına başkanlık edecek.

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Kabine yoğun gündemle toplanıyor
Foto: Arşiv.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinede, Ege'de Yunanistan'la yaşanan gerilim, Rusya-Ukrayna savaşı, yurt içi ve sınır ötesi operasyonlar ile ekonomi başlıklarının ele alınması bekleniyor.

  • BM'de dünya liderlerine hitap ederken Yunanistan'a sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle son durumu değerlendirecek.

Rusya-Ukrayna arasında esir takası gerçekleşti. Hem esir takasının ardından devam eden süreç hem de Rusya-Ukrayna savaşının diplomasi yoluyla sonlandırma çalışmaları da toplantıda ele alınacak.

Rusya'nın 'Mir Ödeme sistemi' de toplantının gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen cuma ekonomi kurmaylarıyla bu sistemi görüştü. Kabine toplantısında da 'Mir Ödeme Sistemi' ve alternatifleri ile ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor.

Ekonomi de kabine gündeminde

Toplantıda enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele kapsamında alınan tedbirler ile kamudaki 90 bin taşeron işçinin kadroya alınması çalışmaları ele alınacak.

Terörle mücadelede son durum ele alınacak

Önce Özbekistan'da Şanghay Zirvesi ardından da ABD'de Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmalarına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine üyelerini temaslarıyla ilgili bilgilendirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından Millete Sesleniş Konuşması yapacak.

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