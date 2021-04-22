Kabineye 3 yeni isim: Yemin ederek başladılar

Mini revizyonla kabineye giren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM’de yemin etti.

Mini kabine revizyonuyla Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yerine Mehmet Muş atandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü. Zehra Zümrüt Selçuk, kabine dışı kalırken yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Vedat Bilgin getirildi. Böylece kabinedeki bakan sayısı da 17’ye yükseldi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değişti: Üç yeni bakan atandı

MUŞ’UN VEKİLLİĞİ SONA ERDİ

Dün bu üç isim Meclis’te yemin etti. Genel Kurul’da, grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinden sonra Cumhurbaşkanlığı’nın bakanlıklara dair atamaları içeren tezkeresi okundu. Tezkerede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığı’na Mehmet Muş’un atandığı belirtildi. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, tezkerenin okunmasının ardından bakan olarak atanan İstanbul Milletvekili Mehmet Muş’un, milletvekilliğinin sona erdiğini bildirdi. Tezkerenin okunmasının ardından Yanık, Bilgin ve Muş, milletvekillerinin alkışları eşliğinde ayrı ayrı kürsüye gelerek ant içti.

REKLAM

GÜNDEM Üç yeni bakan Meclis'te yemin etti

YAPMAK İSTEDİKLERİMİZ ÇOK

Muş, Ticaret Bakanı olarak atanmasının ardından TBMM Genel Kurulu’nda ettiği yemin sonrası, “Yapmak istediklerimiz çok. Zaman, her zaman çok fazla değil. Türkiye’nin ekonomik olarak büyümesi ve inkişafı için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bütün odak noktamız 84 milyonun refahını daha da yükseltmek. Bütün gayretimiz bu yönde olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

GÜZEL BİR DÖNEM BAŞLANGICI OLSUN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise Genel Kurul çıkışında basın mensuplarının soruları üzerine açıklama yaptı. Yanık, “İnşallah güzel bir dönem başlangıcı olsun. Kaldığımız yerden hizmetlerimiz devam etsin. Daha sonra sizlerle bakanlığımızın çalışmalarına ilişkin uzun uzun konuşacağım” dedi.

MUŞ VE YANIK GÖREVİ DEVRALDI

Ticaret Bakanlığına getirilen Mehmet Muş, görevi Ruhsar Pekcan’dan devraldı. Bakanlıkta yapılan devir teslim töreninde Ruhsar Pekcan, görevi Mehmet Muş’a devretti. Pekcan, bakanlığı esnasında hayata geçirdiği projelerle ve çalışmalarla ilgili bilgi vererek, yeni bakana çalışma hayatında başarılar diledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da görevi Zehra Zümrüt Selçuk’tan devraldı.

Yeni bakanlar, Meclis’teki yeminlerinin ardından bakanlıklarda devir-teslim törenine katıldı. Ticaret Bakanlığına getirilen Mehmet Muş, görevi Ruhsar Pekcan’dan devraldı. Pekcan, bakanlığı esnasında hayata geçirdiği projelerle ve çalışmalarla ilgili bilgi vererek, yeni bakana çalışma hayatında başarılar dilerken; Pekcan ve Muş törende birbirlerine çiçek takdim etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ikiye bölünmesi sonrası Zehra Zümrüt Selçuk, görevi iki iki yeni bakana devretti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine getirilen Vedat Bilgin ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atanan Derya Yanık görevlerine eski Bakan Selçuk’tan devraldı.