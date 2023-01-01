'Kaçak et taşıyoruz' dediler: Kamyonun kasasından FETÖ'cüler çıktı

İstanbul Esenler'de emniyet ekipleri uygulama sırasında bir kamyonu takibe aldı. Durdurulan kamyonun kasası açıldığında, araçtan 23 düzensiz göçmen ve 2 Türk vatandaşı çıktı.

TRT Haber'in Büşra Çelik imzalı haberine göre; Kaçakçılar kamyondaki 25 kişi için kişi başı 7 bin 500 Dolar’a anlaştı. Aydın'dan İstanbul'a geldiler. Amaçları 25 kişiyi Edirne'ye götürüp oradan Yunanistan'a kaçırıp son durakları ise İtalya olacaktı. Fakat durum öyle olmadı. Esenler'de kıskıvrak yakalandılar.