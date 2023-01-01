'Kaçak et taşıyoruz' dediler: Kamyonun kasasından FETÖ'cüler çıktı

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İstanbul
Aydın'da kasaplık, İstanbul'da kaçakçılık yapıyorlardı. Yakalandıklarında 'kaçak et taşıyoruz' dediler ama gerçek, kamyonun kasası açılınca anlaşıldı.
Göçmenlerin arasına karışan 2 Türk vatandaşı FETÖ şüphelilerinin halen yargılamalarının devam ettiği belirlendi.
Şüpheliler ifadelerinde, kamyonun kasasında fabrikaya işe gittiklerini söyledi.
Kaçakçıların, baygınlık geçirmemeleri için araçtakilere uyuşturucu madde verdiği öğrenildi.
Kamyonda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Ancak şüpheliler uyuşturucu hapların ilaç olduğunu iddia etti.
FETÖ şüphelileri ve 2 insan kaçakçısı adliyeye sevk edildi. 23 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.