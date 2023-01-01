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'Kaçak et taşıyoruz' dediler: Kamyonun kasasından FETÖ'cüler çıktı
İstanbul Esenler'de durdurulan şüpheli bir kamyonun sahipleri 'kaçak et taşıyoruz' dediler ama kasadan 23 kaçak göçmen ve iki FETÖ şüphelisi çıktı.
10:46 . 18/01/2023 Çarşamba
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İstanbul

İstanbul

Aydın'da kasaplık, İstanbul'da kaçakçılık yapıyorlardı. Yakalandıklarında 'kaçak et taşıyoruz' dediler ama gerçek, kamyonun kasası açılınca anlaşıldı.

İstanbul Esenler'de emniyet ekipleri uygulama sırasında bir kamyonu takibe aldı. Durdurulan kamyonun kasası açıldığında, araçtan 23 düzensiz göçmen ve 2 Türk vatandaşı çıktı.
TRT Haber'in Büşra Çelik imzalı haberine göre; Kaçakçılar kamyondaki 25 kişi için kişi başı 7 bin 500 Dolar’a anlaştı. Aydın'dan İstanbul'a geldiler. Amaçları 25 kişiyi Edirne'ye götürüp oradan Yunanistan'a kaçırıp son durakları ise İtalya olacaktı. Fakat durum öyle olmadı. Esenler'de kıskıvrak yakalandılar.

Göçmenlerin arasına karışan 2 Türk vatandaşı FETÖ şüphelilerinin halen yargılamalarının devam ettiği belirlendi.

Şüpheliler ifadelerinde, kamyonun kasasında fabrikaya işe gittiklerini söyledi.

Uyuşturucu madde verilmiş

Kaçakçıların, baygınlık geçirmemeleri için araçtakilere uyuşturucu madde verdiği öğrenildi.

Kamyonda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Ancak şüpheliler uyuşturucu hapların ilaç olduğunu iddia etti.

FETÖ şüphelileri ve 2 insan kaçakçısı adliyeye sevk edildi. 23 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


#Esenler
#Kamyon
#FETÖ'cüler
2 saat önce
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'Kaçak et taşıyoruz' dediler: Kamyonun kasasından FETÖ'cüler çıktı
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