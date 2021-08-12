Gündem Kaçak göçmenler pencereden sarkıttıkları çarşafla polisten kaçmak istediler
İSTANBUL

Kaçak göçmenler pencereden sarkıttıkları çarşafla polisten kaçmak istediler

İstanbul Sultangazi'de düzenlenen operasyonlarda 500 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda pencereden aşağı çarşaf sarkıtarak kaçmaya çalışan iki kişi polis tarafından kısa sürede yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Kaçak göçmenler pencereden sarkıttıkları çarşafla polisten kaçmak istediler
Kaçak göçmenler pencereden sarkıttıkları çarşafla polisten kaçmak isterken görüntülendiler.

İstanbul Sultangazi'de düzenlenen operasyonlarda 500 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
DHA
Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Operasyonlardan birinde pencereden aşağı çarşaf sarkıtarak kaçmaya çalışan iki kişi polis tarafından kısa sürede yakalandı. Yangın merdivenlerden atlayarak kaçmaya çalışan kaçak göçmenler de görüntülendi.

Sultangazi'de yabancı uyruklu kişilere yönelik ortaklaşa düzenledikleri denetimler sıklaştırıldı.
DHA
Sultangazi'de yabancı uyruklu kişilere yönelik ortaklaşa düzenledikleri denetimler sıklaştırıldı.

15 mahallede eş zamanlı denetim yapıldı

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yabancı uyruklu kişilere yönelik ortaklaşa düzenledikleri denetimler sıklaştırıldı. İlçenin 15 mahallesinde eş zamanlı olarak ev ve iş yerleri denetlendi.

Denetimlerde 500 kaçak göçmen yakalandı.
DHA
Denetimlerde 500 kaçak göçmen yakalandı.

Denetimler kapsamında yurda kaçak yollardan giriş yapan ve kalış izni bulunmayan 500 göçmen yakalandı. 500 göçmenin, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edileceği öğrenildi.

1. kat penceresinden sarkıttıkları çarşafla kaçmak isteyenler de oldu.
DHA
1. kat penceresinden sarkıttıkları çarşafla kaçmak isteyenler de oldu.

Kimi camdan kim yangın merdiveninde kaçmak istedi

Gece yapılan operasyon kapsamında ise önceden belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Saat 03.00'da gerçekleşen baskın sırasında birinci kattaki pencereden bağladığı çarşafı aşağı sarkıtarak kaçmaya çalışan iki kişi, kısa bir süre sonra ekipler tarafından yakalandı.

Kaçak göçmenler yangın merdivenlerinden kaçmak isterken görüntülendi.
DHA
Kaçak göçmenler yangın merdivenlerinden kaçmak isterken görüntülendi.

Operasyonlar sırasında çalıştıkları iş yerinin yangın merdiveninden atlayarak kaçmaya çalışan kaçak göçmenler de kameraya yansıdı.

Yolcu otobüsünde 68 kaçak göçmen yakalandı
GÜNDEM
Yolcu otobüsünde 68 kaçak göçmen yakalandı

Beyoğlu'nda kaçak göçmen operasyonu: 35 yabancı şahıs yakalandı
GÜNDEM
Beyoğlu'nda kaçak göçmen operasyonu: 35 yabancı şahıs yakalandı
Abone Ol Google News
Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Sinemalarda bu hafta
hangi filmler var?

​İşte yarın vizyona girecek 9 yeni film.
Endişeli bekleyişte mutlu son

Endişeli bekleyişte mutlu son

​24 saat sonra kavuştu gözyaşlarını tutamadı.
Devlet tüm imkanlarıyla seferber

'Devlet tüm imkanlarıyla seferber'

​Erdoğan sel bölgesindeki vali ve kaymakamlarla görüştü.

​span>Ankara Emniyeti'nden Altındağ'daki olayla ilgili açıklama/span>

​Naim Süleymanoğlu'nun İsmi Kestel'de ölümsüzleşti

85 bin futbol sahası büyüklüğündeki alan yandı.

​Yaklaşık 6,5 milyon memur ve emekliyi ilgilendiriyor.

​Yüz yüze eğitimde büyük tehlike.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.