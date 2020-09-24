Kaçak güzellik merkezinde botoks yaptırdı canından oldu

İstanbul Beylikdüzü'nde bir güzellik merkezinde botoks yaptıran 38 yaşındaki Kübra Boyraz hayatını kaybetti. İşlemden sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan Boyraz'ın hayatını kaybetmesi üzerine bana Boyraz şikayetçi oldu. Olayla ilgili 1'i hekim, 5 kişi gözaltına alındı.

İŞLEMDEN SONRA FENALAŞTI

Olay Boyraz'ın Beylikdüzü'nde bir rezidansa gitmesi ile başladı. Botoks yaptırdıktan sonra evine dönen Boyraz fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Genç kadın hastanede tüm müdahalelere rağmen ertesi gün hayatını kaybetti. Kızının ölümünden şüphelenen baba Boyraz, suç duyurusunda bulundu.

SAĞLIKLI GİRDİ BAYGIN ÇIKTI

Güzellik merkezine giden polis ekipleri, kayıt defterini incelediklerinde Kübra Boyraz'ın, 7 Temmuz'da dudak, 19 Eylül'de kalça botoksu yaptırdığını belirledi. Güvenlik kamerasının görüntüleri incelendiğinde de Boyraz'ın yürüyerek sağlıklı bir biçimde geldiğini daha sonra halde güzellik merkezi çalışanlarının yardımı ile dışarı çıkarıldığı tespit edildi. Kamera kayıtlarının da ortaya çıkmasının ardından güzellik merkezinde pratisyen hekim olduğu öğrenilen Öner Ö. ve güzellik merkezi çalışanları Erdal D., Ömer E., Bülent B., Kadriye A., İzmir'de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınıp Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

GÜZELLİK MERKEZİ KAÇAK ÇIKTI

Polis tarafından yapılan incelemeler sonucu merkezin kaçak çıktığı anlaşıldı. Güzellik merkezinde, kira kontratının Bülent B. adına yapıldığı tespit edilirken, işyerinin Önder Ö. tarafından işletildiği bilgisine ulaşıldı.

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BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nnde ifadeleri alınan çalışanlar birbirini suçladı. Kübra Boyraz'ın ölümü ile ilgili hiç bir suçlamayı kabul etmeyen 5 şüpheli de, suçu birbirinin üzerine attı.

SERBEST KALDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.