Kaçakçılara büyük darbe: İstanbul'da 243 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 SKM” çerçevesinde kaçak akaryakıt suçu ile ilgili yürütülen çalışmalarda Ataşehir, Esenler, Pendik, Başakşehir, Sultanbeyli, Silivri, Eyüpsultan, Üsküdar, Arnavutköy ve Ümraniye ilçelerinde akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda piyasadan toplanan atık madeni yağ ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünleri karıştırılarak işleme tabi tuttukları belirlenen şüpheli şahısların, halk dilinde 10 numara yağ olarak tabir edilen karışımlı akaryakıt imalatı yaptıkları tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise 243 ton kaçak akaryakıt, kaçak akaryakıtların sevk ve idaresini sağlayan 14 araç ele geçirildi. Operasyonlar neticesinde akaryakıt kaçakçılığının önüne geçilerek devletin akaryakıt ürünlerinden aldığı vergilerin ülke ekonomisine büyük zarar vermesi önlendi.