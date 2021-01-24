​Kaçakçılık şebekesine büyük darbe!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü yaptığı teknik ve fiziki takiple dev bir şebekenin izini tespit etti. Suç örgütünün İstanbul’da anlaştığı göçmenleri, otobüs, minibüs ve otomobillerle Çanakkale, İzmir, Muğla, Kastamonu, ve Sinop illerine götürdüğü, buradan örgüte ait teknelerle yurtdışına kaçırdığı belirlendi.

72 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Örgütün 107 elemanı olduğu belirlendi. İlk etapta bu 107 kişiden 13’ü yakalanarak tutuklandı. Şebekenin diğer elemanlarının yakalanması için de dün düğmeye basıldı. Aralarında örgüt lideri ve örgüt üyelerinin de aralarında bulunduğu toplam 94 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 14 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 72 şüpheli yakalandı.

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8 TEKNEYE EL KONULDU

Yapılan çalışmalarla suç örgütünün toplam 14 sevkiyatının engellendiği bin 477 göçmenin kurtarıldığı ifade edildi. Örgütün göçmenleri yurtdışına kaçırmak için kullandığı 8 tekneye el konuldu. Kurtarılan bin 477 kişinin Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Irak ve Suriye uyruklu olduğu, Avrupa’ya geçmek için örgüte kişi başı 2 bin 400 Euro ödediği öğrenildi.