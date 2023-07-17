Kaçarken polisi şehit etti

Uygulama noktasında “Dur” ihtarına uymayan motosikletin çarptığı polis şehit oldu. İstanbul Kağıthane’de önceki akşam saat 18.30’da denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi ekibi, şüphe üzerine 34 HBS 283 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Kendisine defalarca “Dur” ihtarında bulunulan motosiklet sürücüsü hızını arttırarak polis memurlarının üzerine sürdü. Motosikletin çarptığı polis memuru Alp Efe Bekit (35) ağır yaralanırken, motosiklet ise 100 metre sürüklendi. Bekit, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Hafif yaralanan 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Osman Boyraz, tedavisinin ardından Emniyete getirildi. Boyraz’ın ehliyetsiz olduğu, motosikletin de trafikten men ve haciz yakalamalı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Boyraz, Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Boyraz, çıkarıldığı hakimlikçe “kamu görevini yerine getiren bir kişiyi öldürme” suçundan tutuklandı.