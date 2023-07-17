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Kaçarken polisi şehit etti

İstanbul Kağıthane’de polisin şüphe üzerine durdurmak istediği motosiklet hızını artırarak polis memuru Alp Efe Bekit’e çarptı. Ağır yaralanan Bekit kaldırıldığı hastanede şehit oldu. 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Osman Boyraz’ın ehliyetsiz, motosikletinin de trafikten men ve hacizli olduğu öğrenildi.

04:00 . 17/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
“Dur” ihtarına uymayıp hızını daha da arttıran motosiklet sürücüsü, polis Alp Efe Bekit’e çarpıp şehit etti.

“Dur” ihtarına uymayıp hızını daha da arttıran motosiklet sürücüsü, polis Alp Efe Bekit’e çarpıp şehit etti.

Uygulama noktasında “Dur” ihtarına uymayan motosikletin çarptığı polis şehit oldu. İstanbul Kağıthane’de önceki akşam saat 18.30’da denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi ekibi, şüphe üzerine 34 HBS 283 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Kendisine defalarca “Dur” ihtarında bulunulan motosiklet sürücüsü hızını arttırarak polis memurlarının üzerine sürdü. Motosikletin çarptığı polis memuru Alp Efe Bekit (35) ağır yaralanırken, motosiklet ise 100 metre sürüklendi. Bekit, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Osman Boyraz

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Hafif yaralanan 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Osman Boyraz, tedavisinin ardından Emniyete getirildi. Boyraz’ın ehliyetsiz olduğu, motosikletin de trafikten men ve haciz yakalamalı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Boyraz, Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Boyraz, çıkarıldığı hakimlikçe “kamu görevini yerine getiren bir kişiyi öldürme” suçundan tutuklandı.



#Şehit
#Polis
#Alp Efe Bekit
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