Gündem Kadıköy Belediyesi kaldırım ve yollardaki yarıklara eski tuvalet fayanslarını yerleştirdi
İSTANBUL

Kadıköy Belediyesi kaldırım ve yollardaki yarıklara eski tuvalet fayanslarını yerleştirdi

Kadıköy’de kaldırım ve yollardaki yarıklar, onarılmak yerine Kadıköy Belediyesi tarafından eski tuvalet fayanslarıyla kaplandı. Belediyenin “Kadıköy’ün bazı noktalarını böyle güzel detaylarla tamir etmeye başladık” sözleriyle bu çalışmanın reklamını yapması alay konusu olurken, sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkan görüntünün ‘çirkin’ olduğunu belirterek eleştirilerde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadıköy Belediyesi kaldırım ve yollardaki yarıklara eski tuvalet fayanslarını yerleştirdi
Kadıköy Belediyesi tarafından yapılan çalışma.

Kadıköy Belediyesi, yollardaki ve kaldırımlardaki çukurlar ile yarıkları, eski tuvalet fayanslarıyla kapladı.

Döşeme yapılan 4 farklı yerin görüntüsünü paylaşan belediye, “Kadıköy’ün bazı noktalarını böyle güzel detaylarla tamir etmeye başladık. Siz ne kadar sahip çıkarsanız biz detayları o kadar arttırırız” notunu düştü.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Kadıköy Belediyesi’nin bozuk noktaları onarmak yerine bu yöntemi tercih etmesi ve çalışmanın “çirkin” bir görüntü oluşturması vatandaşların tepkisiyle karşılaştı ve sosyal medyada alay konusu oldu.

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