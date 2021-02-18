Gündem Kadıköy Belediyesinde çöp dağları yükseliyor
İSTANBUL

Kadıköy Belediyesi'nde çöp dağları yükseliyor

Kadıköy Belediyesi'nde toplanmayan çöpler halkın kabusu oldu. Belediye işçilerinin CHP'li belediye yönetimiyle toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girmesinin ardından çöpler sokaklarda kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İşçiler grev yapınca çöpler sokakta kaldı.
İşçiler grev yapınca çöpler sokakta kaldı.

Kadıköy Belediyesi'nde 2020'nin eylül ayından beri yürütülen toplu iş sözleşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine Devrimci İşçi Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Genel İş üyesi yaklaşık 2 bin 300 işçi greve başlamıştı.

İŞÇİ PARTİSİ: ÇÖP TOPLAMAYAN İŞÇİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ

  • İşçi Partisi greve giden işçilere tam destek verip günlerdir biriken çöplerden kareler paylaşarak "Kadıköy'deki il büromuzun önündeki çöpleri toplamayanlarla gurur duyuyoruz. İşçilere ekmek yoksa yönetenlere huzur yok!" mesajını verdi.

"8 AYDIR GÖRÜŞME MASASINDAYIZ"

Sözleşme görüşmelerinde 7 ayı geride bıraktıklarını anlatan Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, "Bugün buraya daha önce açıkladığımız gibi kitlesel katılımla grev kararımızı astık. Bizler hakkımızı istiyoruz arkadaşlar. 8 aydır masadayız. Taleplerimizde eşit adım atmalıyız. Bizden 5 adım, kendileri 1 adım atarsa olmaz bu iş. 6 adımın varsa, bizden 3, onlardan 3 adım atmak gerekir. Biz burada kutlama halayları çekeceğiz. Eğer olmazsa süreç bellidir. Ayın 16'sında greve çıkacağız. Sizin beklentiniz karşılanmadan bu iş bitmeyecektir." ifadelerini kullanmıştı.

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