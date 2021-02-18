Kadıköy Belediyesi'nde çöp dağları yükseliyor

Kadıköy Belediyesi'nde 2020'nin eylül ayından beri yürütülen toplu iş sözleşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine Devrimci İşçi Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Genel İş üyesi yaklaşık 2 bin 300 işçi greve başlamıştı.

İŞÇİ PARTİSİ: ÇÖP TOPLAMAYAN İŞÇİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ

İşçi Partisi greve giden işçilere tam destek verip günlerdir biriken çöplerden kareler paylaşarak "Kadıköy'deki il büromuzun önündeki çöpleri toplamayanlarla gurur duyuyoruz. İşçilere ekmek yoksa yönetenlere huzur yok!" mesajını verdi.

Kadıköy'deki il büromuzun önündeki çöpleri toplamayanlarla gurur duyuyoruz.



İşçilere ekmek yoksa yönetenlere huzur yok!#KadıköydeGrevVar#Yaşamakİçin pic.twitter.com/QzdLhFQntW — Türkiye İşçi Partisi - İstanbul (@TipIstanbul) February 17, 2021

"8 AYDIR GÖRÜŞME MASASINDAYIZ"

Sözleşme görüşmelerinde 7 ayı geride bıraktıklarını anlatan Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, "Bugün buraya daha önce açıkladığımız gibi kitlesel katılımla grev kararımızı astık. Bizler hakkımızı istiyoruz arkadaşlar. 8 aydır masadayız. Taleplerimizde eşit adım atmalıyız. Bizden 5 adım, kendileri 1 adım atarsa olmaz bu iş. 6 adımın varsa, bizden 3, onlardan 3 adım atmak gerekir. Biz burada kutlama halayları çekeceğiz. Eğer olmazsa süreç bellidir. Ayın 16'sında greve çıkacağız. Sizin beklentiniz karşılanmadan bu iş bitmeyecektir." ifadelerini kullanmıştı.

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