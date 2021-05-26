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İSTANBUL

Kadıköy’de bıçaklı dehşet: Çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü

Kadıköy’de özel bir hastanede çalışan kadın, boşanmış olduğu eski eşi tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri hastanede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Kadıköy’de bıçaklı dehşet: Çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü
Polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.

Akşam saatlerinde Kadıköy Göztepe’de bulunan özel bir hastanede meydana gelen olayda iddiaya göre çocuklarını eski eşinin çalıştığı hastaneye göz muayenesine getiren G.M. ile eski eşi Y.M. arasında muayenenin ardından tartışma çıktı. Sözlü tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Öfkeden gözü dönen adam, yanında bulunan bıçakla eski karısını çocuklarının gözü önünde yaralayarak hastaneden kaçtı.

Çocukların çığlığı üzerine hastanede panik yaşandı. Hastane çalışanları durumu polise bildirirken, kanlar içinde yere yığılan kadın ise hemen ameliyata alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Y.M. kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri hastanede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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