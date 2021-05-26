Kadıköy’de bıçaklı dehşet: Çocuklarının gözü önünde bıçaklanarak öldürüldü

Dünya

AB-ABD arasında 7 yıl sonra bir ilk: Zirve 15 Haziran'da yapılacak

Avrupa Birliği (AB) yönetimi ile ABD Başkanı Joe Biden'ı bir araya getirecek AB-ABD Zirvesi'nin 15 Haziran'da Brüksel'de yapılacağı bildirildi. Atlantik'in iki yakası arasında böyle bir zirve 2014'ten beri ilk kez yapılmış olacak. 2014'teki son zirve toplantısına dönemin ABD Başkanı Barack Obama ile AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ve AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso katılmıştı.