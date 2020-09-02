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Gündem Kadıköyde gasp olayına müdahale eden polis karnından bıçaklandı
İSTANBUL

Kadıköy'de gasp olayına müdahale eden polis karnından bıçaklandı

Kadıköy'de gasp olayına müdahale eden polis karnından bıçaklandı

Kadıköy’de gece saatlerinde motosikletli kuryeyi sokak ortasında gasp etmeye çalışan iki kişiye sesleri duyup koşan bir polis memuru ile güvenlik görevlisi engel olmak istedi. Şüpheli şahıslar ile çıkan arbedede polis memuru karnından, güvenlik görevlisi de kolundan bıçaklandı.

Haber Merkezi AA
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kadıköy'de bir kuryeyi gasp etmeye çalışan iki kişiden biri, olaya engel olmak isteyen bir polis ile güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi, Merdivenköy Mahallesi Seyhan Sokak üzerinde bir kuryeyi gasbetmek istedi. Bu sırada sokak üzerindeki bir binada görevli güvenlik görevlisi ile aynı binada yaşayan ve polis olduğu belirtilen bir kişi, durumu fark ederek olaya engel olmaya çalıştı.

Kadıköy'de bir kuryeyi gasbetmeye çalışan iki kişiden biri, olaya engel olmak isteyen bir polis ile güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı.

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ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI

Bu sırada yaşanan arbedede şüphelilerden biri, güvelik görevlisi C.G'yi kolundan, polis memurunu da karnından bıçağıyla yaraladı. Ardından şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

  • Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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