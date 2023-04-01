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Kadıköy’de helikopter destekli ’Huzur Uygulaması’

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli ’Huzur İstanbul Uygulaması’ gerçekleştirildi. Uygulamaya Özel Harekat polisleri destek verdi.

16:27 . 1/04/2023 Cumartesi
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde helikopter destekli "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirdi. Uygulamada Asayiş Şube Müdürlüğü, Yunus Polisleri ve Özel Harekat polisleri yer aldı.


Kadıköy’de Kuşdili Caddesi’nde yapılan uygulamada şüphelenilen araçlar durdurularak sürücülerin kimlik kontrolleri yapıldı.

Özel Harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Polis Havacılık Dairesi Başkanlığına bağlı polis helikopteri uygulamaya havadan destek verdi.

#Kadıköy
#İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
#Huzur uygulaması
19 dakika önce
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