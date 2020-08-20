Kadıköy'de maske takmadığı için bir kadını yaka paça gözaltına alan ilgili polis görevinden uzaklaştırıldı

Gündem

Bu yıl 949. yıl dönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi için Bitlis’in Ahlat ilçesinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı’nda çalışmalar tamamlandı. İlçenin Çarho mevkisindeki 450 bin metrekare alan üzerinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı, 23-26 Ağustos tarihleri arasında okçuluk, atlı okçuluk, kökbörü gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

