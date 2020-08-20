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Gündem Kadıköyde maske takmadığı için bir kadını yaka paça gözaltına alan ilgili polis görevinden uzaklaştırıldı
İSTANBUL

Kadıköy'de maske takmadığı için bir kadını yaka paça gözaltına alan ilgili polis görevinden uzaklaştırıldı

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada Kadıköy'de koronavirüs denetimlerinde maske takmayan bir kadını, gözaltına almaya çalışan polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Kadıköy'de bir kadını maskesini doğru takmadığı için yaka paça gözaltına alan polis memurları görevlerinden uzaklaştırıldı.
İstanbul Kadıköy'de bir kadını maskesini doğru takmadığı için yaka paça gözaltına alan polis memurları görevlerinden uzaklaştırıldı.

Kadıköy'de dün yapılan koronavirüs denetimlerinde maskesi olmayan bir kadına polis müdahale etti. Kadının gözaltına alınması sırasında gerginlik çıktı.

DHA

İstanbul Valiliği olayla ilgili açıklama yaparak, hakkında soruşturma başlatılan polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

  • DHA
    Valilikten yapılan açıklamada, "Kadıköy Osmanağa Mahallesi Söğütlü Çeşme Caddesinde 19.08.2020 tarihinde güvenlik görevlilerimiz tarafından yapılan Sağlık İçin Hepimiz İçin koronavirüs denetlemeleri sırasında R.B isimli kadının, maskesini usulüne uygun şekilde takmadığı görülerek uyarıda bulunulmuştur.
  • Polis memurlarının uyarısına R.B. hakaret içeren söz ve davranışlarla karşılık vermiş, yapılan ikazlara rağmen bu tutumuna devam etmesi üzerine, gözaltına alınmak istenmiştir. Gözaltına alınma esnasında kesinlikle görmek istemediğimiz görüntülerin yaşanması bizi çok üzmüştür. Konuyla ilgili olarak Valiliğimizce başlatılan soruşturma kapsamında ilgili polis memurları görevden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. " denildi.

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