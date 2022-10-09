Gündem Kadıköyde patlama Bina alevlere teslim, üç kişi hayatını kaybetti
İSTANBUL

Kadıköy'de patlama: Bina alevlere teslim, üç kişi hayatını kaybetti

İstanbul Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi. Çıkan yangın sonrası yükselen alevler yandaki iki binaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda Kadıköy'deki patlama sonrası 3 kişinin hayatını kaybettiği ve binada arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

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Haber Merkezi AA
Kadıköyde patlama: Bina alevlere teslim, üç kişi hayatını kaybetti
Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta bir binada patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından binada yangın çıktı.

AA

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, binada soğutma çalışması başlattı.

AA

Yanan binadan yaralı olarak çıkarılan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın nedeni araştırılıyor.

VALİ YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada: "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğalgaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi.

Binada arama çalışmaları devam ediyor.

Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.


AA

Kadıköy'de korkutan patlama: Yükselen alevler çevre binalara sıçradı
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Kadıköy'de korkutan patlama: Yükselen alevler çevre binalara sıçradı
Kadıköy'de bir binada bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Çıkan yangın sonrası yükselen alevler yandaki iki binaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


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