Kadıköy'de patlama: Bina alevlere teslim, üç kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak'ta bir binada patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından binada yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, binada soğutma çalışması başlattı.
Yanan binadan yaralı olarak çıkarılan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Patlamanın nedeni araştırılıyor.
VALİ YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPTI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada: "Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen doğalgaz patlamasında maalesef 3 kişi yaşamını yitirdi.
Binada arama çalışmaları devam ediyor.
Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
#Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen #doğalgaz patlamasında maalesef
3 kişi yaşamını yitirdi.
Binada arama çalışmaları devam ediyor.
Patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.
#Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen #doğalgaz patlamasında maalesef