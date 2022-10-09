Kadıköy'de patlama: Bina alevlere teslim, üç kişi hayatını kaybetti İstanbul Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi. Çıkan yangın sonrası yükselen alevler yandaki iki binaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda Kadıköy'deki patlama sonrası 3 kişinin hayatını kaybettiği ve binada arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

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