Kadıköy'de tek teker üzerinde giden motosikletliye 24 bin TL ceza

Kadıköy sahil yolunda motosikleti ile tek teker üzerinde ilerleyen Emir Kolay, peşinden gelen polis tarafından durduruldu. Emir Kolay'a, Kadıköy sahil yolundaki denetim noktasında 24 bin lira ceza kesildi. Motosiklet işlemlerin ardından otoparka çekildi. Motosiklet sürücüsü Emir Kolay'ın daha önce de sokak aralarında tek teker üzerinde ilerlediği, bunu da arkadaşlarının görüntülediği ortaya çıktı.