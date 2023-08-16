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Mersin’de 260 polisle uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 35 gözaltı kararı

Mersin’de ’torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyona, 68 ekip ve 260 polis katıldı.

07:07 . 16/08/2023 Çarşamba
DHA
Mersin’de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Mersin’de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Bu kapsamda, Mersin merkez ve ilçelerinde kimliği tespit edilen 35 zanlıya yönelik dron destekli operasyon yapıldı.


Günün erken saatlerinde gerçekleşen operasyona, 68 ekip ve 260 polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.


Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve narkotik dedektör köpekleriyle adreslerdeki aramaları sürüyor.

#Mersin
#uyuşturucu operasyonu
#Mersin Emniyet Müdürlüğü
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