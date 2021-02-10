Gündem Kadıköydeki Boğaziçi eylemlerinde polis aracına zarar veren vandal tutuklandı
İSTANBUL

Kadıköy’deki Boğaziçi eylemlerinde polis aracına zarar veren vandal tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını bahane ederek Kadıköy'de 2 Şubat'ta düzenlenen yasa dışı gösteride polis araçlarına zarar verdiği tespit edilen şüpheli H.K.H. tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Şüpheli H.K.H'nin, emniyet ekiplerine ait araçları tekmelemek suretiyle zarar verdiğine ilişkin video ve fotoğraf görüntüleri dosyada yer aldı.
Şüpheli H.K.H'nin, emniyet ekiplerine ait araçları tekmelemek suretiyle zarar verdiğine ilişkin video ve fotoğraf görüntüleri dosyada yer aldı.

Kadıköy'de, Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösteriler sırasında polis araçlarına tekme atarak zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla 2 Şubat'ta Kadıköy'de gerçekleştirilen yasa dışı gösteriler sırasında gözaltına alınan üniversite öğrencisi şüpheli H.K.H. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Kadıköy'de önü kesilen polis aracına saldırı anı kamerada
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Kadıköy'de önü kesilen polis aracına saldırı anı kamerada
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bahane eden bir grup, İstanbul Kadıköy'de polis ekiplerinin önünü kesti. Çöp konteynerini devirip polis aracına saldıran grup, aracın hareket etmesiyle kaçarak uzaklaştı.


'Ben değildim' dedi

Burada savcılığa çıkarılan şüpheli H.K.H, ifadesinin alınmasının ardından "kamu malına zarar verme", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliğinde sorgusu yapılan şüpheli H.K.H, suçsuz oluğunu savunarak, olay günü polis araçlarına zarar veren kişinin kendisi olmadığını iddia etti.

Sulh Ceza Hakimliği, emniyet ekiplerine ait araçları tekmelemek suretiyle zarar verdiğine ilişkin dosya içerisinde video ve fotoğraf görüntüleri bulunduğunu gerekçesiyle şüpheli H.K.H'nın "kamu malına zarar verme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi eylemlerinde
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Kılıçdaroğlu'ndan Boğaziçi eylemlerinde "şiddet yoktu" açıklaması: Camı çerçeveyi mı kırdılar?
]CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polis araçlarının taşlandığı ve tekmelendiği Boğaziçi eylemleriyle ilgili 'şiddet olayı yaşanmadı' söylemini yineledi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, 'Ellerine silah mı aldılar? Hayır. Camı çerçeveyi mı kırdılar? Hayır. Neye göre terörist diyorsunuz siz?' ifadelerini kullandı.

  • Şüpheli H.K.H, HDP'nin çağrısıyla 4 Şubat'ta Kadıköy'de gerçekleştirilen izinsiz gösteri nedeniyle gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından götürüldüğü Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklama istemiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
  • Şüpheli H.K.K, Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla 2 Şubat'ta Kadıköy'de düzenlenen yasa dışı eyleme katılarak polis aracına zarar verdiğinin ortaya çıkması üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.

Kadıköy’deki Boğaziçi eylemlerinde provokatörlerin tekmelediği bir haftalık polis aracı kullanılamaz halde
GÜNDEM
Kadıköy’deki Boğaziçi eylemlerinde provokatörlerin tekmelediği bir haftalık polis aracı kullanılamaz halde

Boğaziçi'nde neler oluyor?
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Boğaziçi'nde neler oluyor?
Boğaziçi Üniversitesi'ne Rektör olarak Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasıyla başlayan eylemler, provokasyona dönüştü. Polise şiddet, kutsala saygısızlık, terör marşlarıyla gündeme gelen eylemler, her ne kadar bazı kesimlerce 'öğrenci hareketi' diye anlatılsa da, işin aslı öyle değil..

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