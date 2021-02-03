Kadıköy’deki Boğaziçi eylemlerinde provokatörlerin tekmelediği bir haftalık polis aracı kullanılamaz halde

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanması sonrası başlayan eylemler, sokak eylemlerine dönüştürülmek istenirken, dün akşam bunu bahane ederek İstanbul Kadıköy'de izinsiz gösteri düzenlemek üzere bir araya gelenler, polislere saldırmıştı.
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Kadıköy'de polis aracına tekmelerle saldıran vandallar kamerada
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bahane eden bir grup, İstanbul Kadıköy'de polis ekiplerinin önünü kesti. Polis aracına tekmelerle saldıran grup, kameralarca saniye saniye kaydedildi.
Göstericiler, karşılaştıkları polis araçlarını tekmelemiş ve taşlamıştı. Hareket halindeki polis araçlarının önünü de devirdikleri çöp konteynerleriyle kesmeye çalışmışlardı.
Yaşanan bu olayın ardından emniyet ekiplerinin yeni kullanmaya başladığı bir haftalık polis araçları kullanılamaz hale geldi.
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CHP'li vekiller Kadıköy'de polise saldıran ve gözaltına alınanlar için İstanbul Emniyet Müdürlüğü önüne gitti
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Sera Kadıgil, Ali Şeker, Deniz Yavuzyılmaz ve bazı belediye başkanları Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemleri bahane ederek Kadköy'de polis ekiplerine saldıranlar için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. CHP'li vekiller söz konusu isimler için 'Onları yalnız bırakmayacağız' ifadelerini kullandı.