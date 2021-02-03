Gündem Kadıköydeki Boğaziçi eylemlerinde provokatörlerin tekmelediği bir haftalık polis aracı kullanılamaz halde
İSTANBUL

Kadıköy’deki Boğaziçi eylemlerinde provokatörlerin tekmelediği bir haftalık polis aracı kullanılamaz halde

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bahane eden bir grup, İstanbul Kadıköy'de polis aracına tekmeler savurup taşlamıştı. Bir haftalık polis aracı, saldırının ardından kullanılamaz hale geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Polis aracının son hali.
Polis aracının son hali.

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanması sonrası başlayan eylemler, sokak eylemlerine dönüştürülmek istenirken, dün akşam bunu bahane ederek İstanbul Kadıköy'de izinsiz gösteri düzenlemek üzere bir araya gelenler, polislere saldırmıştı.

Kadıköy'de polis aracına tekmelerle saldıran vandallar kamerada
OYNAT 02:00
Kadıköy'de polis aracına tekmelerle saldıran vandallar kamerada
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bahane eden bir grup, İstanbul Kadıköy'de polis ekiplerinin önünü kesti. Polis aracına tekmelerle saldıran grup, kameralarca saniye saniye kaydedildi.

Göstericiler, karşılaştıkları polis araçlarını tekmelemiş ve taşlamıştı. Hareket halindeki polis araçlarının önünü de devirdikleri çöp konteynerleriyle kesmeye çalışmışlardı.

Polis aracının son hali.

Yaşanan bu olayın ardından emniyet ekiplerinin yeni kullanmaya başladığı bir haftalık polis araçları kullanılamaz hale geldi.

CHP'li vekiller Kadıköy'de polise saldıran ve gözaltına alınanlar için İstanbul Emniyet Müdürlüğü önüne gitti
OYNAT 02:00
CHP'li vekiller Kadıköy'de polise saldıran ve gözaltına alınanlar için İstanbul Emniyet Müdürlüğü önüne gitti
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Sera Kadıgil, Ali Şeker, Deniz Yavuzyılmaz ve bazı belediye başkanları Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemleri bahane ederek Kadköy'de polis ekiplerine saldıranlar için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. CHP'li vekiller söz konusu isimler için 'Onları yalnız bırakmayacağız' ifadelerini kullandı.
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