Kadıköy’deki Boğaziçi eylemlerinde provokatörlerin tekmelediği bir haftalık polis aracı kullanılamaz halde

CHP'li vekiller Kadıköy'de polise saldıran ve gözaltına alınanlar için İstanbul Emniyet Müdürlüğü önüne gitti

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Sera Kadıgil, Ali Şeker, Deniz Yavuzyılmaz ve bazı belediye başkanları Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemleri bahane ederek Kadköy'de polis ekiplerine saldıranlar için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. CHP'li vekiller söz konusu isimler için 'Onları yalnız bırakmayacağız' ifadelerini kullandı.

