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İSTANBUL

Kadıköy'deki çöp dağları Ataşehir'e uzandı: İşçiler grevde sokaklar pislik içinde

İstanbul Ataşehir'deki çöp dağları vatandaşı isyan ettirdi. Sosyal medyadan sokakların kirliliğinin fotoğraflarını çekip Ataşehir Belediyesi'nin hesabını etiketleyen bir vatandaşa verilen cevap ise 'pes' dedirtti: "Hava koşulları nedeniyle çöp alımında yaşanan aksaklık en kısa sürede giderilecek. Bize detaylı açık adres iletir misiniz? Ekiplerimize bilgi verelim." Öte yandan, Kadıköy ilçesinden sonra Ataşehir'de de belediye işçilerinin grev kararı aldığı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ataşehir sokaklarında oluşan çöp dağları vatandaşı isyan ettirdi.
Ataşehir sokaklarında oluşan çöp dağları vatandaşı isyan ettirdi.

CHP'li Kadıköy Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında 2 bin 300 işçi için yapılan toplu sözleşme görüşmelerinden bir sonuç çıkmamış, işçiler grev kararı almıştı. İlçede çöpler toplanmayınca sokaklar da yığınlar oluşmaya başlamıştı. Benzer bir olay CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde yaşanıyor.

Grev kararı alındı

Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası'na (Genel-İş) üye Ataşehir Belediyesi işçileri ile belediye arasında yapılan Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) görüşmeleri karara bağlanmadı. İşçiler bunun üzerine grev kararı aldı.

İşçiler isyan etti: Kadıköy Belediyesi'nde grev kararı
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İşçiler isyan etti: Kadıköy Belediyesi'nde grev kararı

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Hava koşullarını bahane ettiler

Çöplerin toplanmaması nedeniyle pislik içinde kalan sokaklar vatandaşları isyan ettirdi. Kapısının önündeki manzarayı çekip Ataşehir Bewlediyesi'ni etiketleyen bir vatandaşa verilen cevap ise şaşkına çevirdi: "Merhaba, hava koşulları nedeniyle çöp alımında yaşanan aksaklık en kısa sürede giderilecek. Bize detaylı açık adres iletir misiniz? Ekiplerimize bilgi verelim."

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