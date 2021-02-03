Gündem Kadıköydeki gösterilerde gözaltına alınanlardan 10 kişi öğrenci çıkmadı
İSTANBUL

Kadıköy'deki gösterilerde gözaltına alınanlardan 10 kişi öğrenci çıkmadı

Kadıköy'de düzenlenen yasa dışı gösterilerle ilgili gözaltına alınan 29 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri süren 23 şüpheliden 12'sinin başka üniversitenin öğrencileri olduğu, 10'unun ise öğrenci olmadığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Kadıköy
Kadıköy

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün akşam saatlerinde Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla Kadıköy'de toplanan gruptan gözaltına alınan 29 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Söz konusu 6 şüpheli buradaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri süren 23 şüpheliden birinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 12'sinin başka üniversitede okudukları, diğer 10 kişinin ise öğrenci olmadığı bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

76 şüpheli serbest bırakılmıştı

Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla Kadıköy'de gösteri yapmak isteyen gruplara polis müdahale etmiş ve Kadıköy'de 94 kişiyi yakalamıştı.

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Ekipler, ayrıca Beşiktaş ve Sarıyer'de Kadıköy'deki gösterilere katılmak isteyen 11 kişiyi de gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 105 şüpheliden 76'sı sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bahane eden bir grup, İstanbul Kadıköy'de polis ekiplerinin önünü kesti. Polis aracına tekmelerle saldıran grup, kameralarca saniye saniye kaydedildi.
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