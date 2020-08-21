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Gündem Kadıköydeki gözaltı olayı sonrası açığa alınan 2 polis göreve iade edildi
İSTANBUL

Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan 2 polis göreve iade edildi

İstanbul Valiliği, Kadıköy’de bir kadına müdahalesi tepki çeken ve görevden uzaklaştırılan 2 polisin göreve iade edildiğini duyurdu. Görevden uzaklaştırma kararı sonrasında sosyal medyada polislere yoğun bir destek kampanyası başlamıştı.

Haber Merkezi DHA
Kadıköy'deki olay sonrası polisler görevden uzaklaştırılmıştı.
Kadıköy'deki olay sonrası polisler görevden uzaklaştırılmıştı.

İstanbul Valiliği, Kadıköy'de 19 yaşındaki Rana B.'nin gözaltına alınması sırasında yaşanan olay nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınan iki polis memurunun görevlerine iade edildiğini açıkladı.
Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:

Yusuf Güney'den görevden uzaklaştırılan polislere destek mesajı: Sonuna kadar polisimizin yanındayım
OYNAT 03:01
Yusuf Güney'den görevden uzaklaştırılan polislere destek mesajı: Sonuna kadar polisimizin yanındayım
Kadıköy'de maskesini usulüne uygun takmayan bir kadının gözaltına alınması olayına ilişkin, görevden uzaklaştırılan polis memurlarına şarkıcı Yusuf Güney'den destek mesajı geldi. Güney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ülkemin kolluk kuvvetlerine, şanlı Türk polisine hakaret eden, tekme atan ve ağzına geleni sayıp günün sonunda da 'Ben kadınım, bana dokunamazsın. Sen kimsin?' diye hitap eden üslup yoksunlarını şiddetle kınıyorum. Polisimizin de sonuna kadar yanındayım' ifadelerini kullandı.


"Kadıköy ilçemizde 19.08.2020 tarihinde (R.B) isimli kadının gözaltına alınması sırasında yaşanan olay nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan polis memurları, görevlendirilen muhakkik görüşü doğrultusunda göreve iade edilmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir."

Sosyal medyada gündem olan polislere halktan büyük destek: #PolisiminYanındayım
GÜNDEM
Sosyal medyada gündem olan polislere halktan büyük destek: #PolisiminYanındayım
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Polisler göreve iade edildi

Polisler göreve iade edildi

Sosyal medyadan destek kampanyası yapılmıştı.
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