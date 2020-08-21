Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan 2 polis göreve iade edildi

Yusuf Güney'den görevden uzaklaştırılan polislere destek mesajı: Sonuna kadar polisimizin yanındayım

Kadıköy'de maskesini usulüne uygun takmayan bir kadının gözaltına alınması olayına ilişkin, görevden uzaklaştırılan polis memurlarına şarkıcı Yusuf Güney'den destek mesajı geldi. Güney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ülkemin kolluk kuvvetlerine, şanlı Türk polisine hakaret eden, tekme atan ve ağzına geleni sayıp günün sonunda da 'Ben kadınım, bana dokunamazsın. Sen kimsin?' diye hitap eden üslup yoksunlarını şiddetle kınıyorum. Polisimizin de sonuna kadar yanındayım' ifadelerini kullandı.