Gündem Kadın bomba imha uzmanı şehit oldu Türkiyenin sayılı kadın bomba imha uzmanlarından biriydi
ŞIRNAK

​Kadın bomba imha uzmanı şehit oldu: Türkiye'nin sayılı kadın bomba imha uzmanlarından biriydi

Kadın bomba imha uzmanı şehit oldu: Türkiye'nin sayılı kadın bomba imha uzmanlarından biriydi

Şırnak’ın İdil ilçesinde, teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan PAMİT Komutanı Esma Çevik’in görüntüsünün, 15 Kasım’da Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmi twitter sayfasından paylaşıldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Kadın bomba imha uzmanı Esma Çevik şehit oldu.
Kadın bomba imha uzmanı Esma Çevik şehit oldu.

Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada, İdil İlçe Jandarma Komutanlığı, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı Sarıköy köyü sınırları içerisinde Pisikayası tepesi mevkisinde 9 Aralık sabahı bölücü terör örgütü tarafından tuzaklanmış olan el yapımı patlayıcının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Tespit edilen el yapımı patlayıcıya imha ekipleri tarafından yapılan müdahale esnasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 7 güvenlik görevlisi yaralanmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

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GÜNDEM
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Kadın bomba imha uzmanı şehit

Patlamada Esma Çevik ve Kemal Sayar şehit oldu. Şehit olan askerlerden Astsubay Esma Çevik, Türkiye'nin sayılı kadın bomba imha uzmanlarından biriydi.

Jandarmadan barut kokusu, parfüm kokusu paylaşımı

Patlamada şehit olan PAMİT Komutanı Esma Çevik’in bomba imha ettiği görüntüleri 15 Kasım’da Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmi twitter adresinden yayınlandığı ortaya çıktı. Barut kokusu, parfüm kokusu başlıklı paylaşımda Çevik’in tuzaklanan patlayıcıları imha ettiği ve ardından da kaskını çıkarıp başparmağını kaldırdığı görülüyor.
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