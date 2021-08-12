​‘Kadın hakları savunucusu’na şiddetten uzaklaştırma

ABDULLAH SARİCA

Şiddet mağduru kadınlar ve şüpheli kadın ölümleriyle ilgili dosyalara bakmasıyla tanınan Avukat Umur Yıldırım hakkında eski kız arkadaşı avukat P. S.’yi darp ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verildi. Şule Çet ve Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ailesinin avukatlığını yapan Umur Yıldırım’ın da bir kadını darp ettiği ortaya çıktı.

Bürosunda stajyer avukat olarak çalışan eski sevgilisi P. S. ile ayrılmalarını kabullenmeyen Yıldırım’ın, 28 Temmuz’da genç kadını darp ettiği öğrenildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI

Adli makamlara başvuran P. S., Umur Yıldırım’dan şikayetçi oldu. Yıldırım hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Ayrıca P.S., 90 gün süreyle koruma altına alındı. Emniyet’e ifadeye çağrılan Yıldırım, savcılıkta ifade vermek istediğini söyleyerek, burada ifade vermedi. İfadelerine başvurulan tanıklar ise P. S. ve Umur Yıldırım’ın aralarını düzeltmek için konuştukları esnada tartıştıklarını ve Yıldırım’ın P. S.’yi darp ettiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan Ankara Barosu bu olay nedeniyle avukat Yıldırım hakkında re’sen soruşturma başlattı.