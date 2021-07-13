Şiddet uyguladığı eşinin arkasına saklanıp dayaktan kurtuldu!

Dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde sokak ortasında eşine bağıran ve şiddet uygulamaya çalışan bir kişiye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

Vatandaşların tepkisini yumuşatmaya çalışan kadın ise arkasına saklanan kocasını dayak yemekten kurtardı.

GÜNDEM Kadına şiddete taviz yok

Bir grup vatandaşın üstüne yürüdüğü ve darp etmek istediği adam çareyi eşinin arkasına saklanmakta buldu. Vatandaşların tepkisini yumuşatmaya çalışan kadın ise arkasına saklanan kocasını dayak yemekten kurtardı. Bu sırada çocuklarıyla olay yerinden geçen bir kadın ise, "Seni öldürse daha mı iyi" diyerek kocasını koruyan kadına tepki gösterdi.

Bir süre sonra vatandaşların sakinleşmesiyle son bulan olayda, adam arkasına saklandığı eşi ile birlikte olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.