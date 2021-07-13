Gündem Şiddet uyguladığı eşinin arkasına saklanıp dayaktan kurtuldu
İSTANBUL

Şiddet uyguladığı eşinin arkasına saklanıp dayaktan kurtuldu!

Esenyurt’ta sokak ortasında eşine şiddet uyguladığı iddia edilen bir kişiye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Şiddete maruz kalan kadın ise duruma müdahale ederek kocasını darp edilmekten kurtardı.

Haber Merkezi İHA
Kadına şiddet haberleri: Şiddet uyguladığı eşinin arkasına saklanıp kurtuldu!
Önce karısına şiddet uyguladı, vatandaşlar tepki gösterince eşinin arkasına saklandı.

Dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde sokak ortasında eşine bağıran ve şiddet uygulamaya çalışan bir kişiye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi.

Vatandaşların tepkisini yumuşatmaya çalışan kadın ise arkasına saklanan kocasını dayak yemekten kurtardı.
Vatandaşların tepkisini yumuşatmaya çalışan kadın ise arkasına saklanan kocasını dayak yemekten kurtardı.

Kadına şiddete taviz yok
GÜNDEM
Kadına şiddete taviz yok

Bir grup vatandaşın üstüne yürüdüğü ve darp etmek istediği adam çareyi eşinin arkasına saklanmakta buldu. Vatandaşların tepkisini yumuşatmaya çalışan kadın ise arkasına saklanan kocasını dayak yemekten kurtardı. Bu sırada çocuklarıyla olay yerinden geçen bir kadın ise, "Seni öldürse daha mı iyi" diyerek kocasını koruyan kadına tepki gösterdi.

Bir süre sonra vatandaşların sakinleşmesiyle son bulan olayda, adam arkasına saklandığı eşi ile birlikte olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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