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ANKARA

Bakan Yanık: Kadına şiddetle mücadelede üniversiteliler de devreye girecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 'şiddetsiz kampüs' anlayışını yaygınlaştıracaklarını belirterek, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede üniversiteli genç arkadaşlarımız da devreye girecek

Haber Merkezi DHA
Kadına şiddet haberleri: Üniversitelerde şiddetsiz kampüs anlayışı yaygınlaştırılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 'şiddetsiz kampüs' anlayışını yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakanlık, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı çerçevesinde kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek amacıyla yeni dönemin yol haritasını oluşturdu.

Bu kapsamda bakanlık, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda üniversitelerdeki kız öğrencilerin bulundukları kampüste daha rahat ve daha huzurlu şekilde eğitim öğretimlerini sürdürmelerine yönelik faaliyetlerini belirledi.

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'KADIN DOSTU KAMPÜSLER OLUŞTURACAĞIZ'

Bakan Yanık, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında üniversite öğrencilerini de kapsayacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

'Kadın dostu' kampüsler oluşturulacağını belirten Yanık, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede üniversiteli genç arkadaşlarımız da devreye girecek. Burada kadın öğrencilerin kampüs içinde kendini daha rahat hissettiği, eşitliğe duyarlı bir anlayışın hakim olduğu, kadın öğrencilerin yaşadığı sorunlara duyarlı ve çözüm üreten bir üniversite anlayışının tüm üniversitelere hakim olması için çalışmalarımızı yürüteceğiz" dedi.

'KADINA ŞİDDET' DERS İÇERİĞİ OLACAK

Bakan Yanık, üniversitelerin kadın çalışmaları merkezi ve bölümlerinde, kadına şiddet konusunda çalışmalar yapılmasını teşvik edeceklerini kaydederek, "Kadın çalışmaları ana bilim dallarında 'kadına yönelik şiddet' konusunun ders içeriği olarak yer almasını, bu konularda lisansüstü öğrenciler tarafından bilimsel çalışmalar yapılmasını sağlayacağız. Kadın Çalışmaları Araştırma Uygulama Merkezleri öncülüğünde üniversitelerde farkındalık çalışmaları yürüteceğiz" dedi.

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'ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ DESTEKLENECEK'

Bakan Yanık, üniversitelerde kadına şiddet konusunda seminer, panel, atölye çalışmaları gerçekleştirileceğini belirtip, "Özellikle belirli günlerde üniversitelerde kadına yönelik şiddetle mücadele anlayışının gündemde tutulması amacıyla öğrenci etkinliklerini destekleyecek, akademisyenler tarafından öğrencilere yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştireceğiz. Ayrıca, şiddetsiz kampüs anlayışını yaygınlaştıracağız" açıklamasında bulundu.

'ATÖLYE ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Bakan Yanık, iletişim fakültesi öğrencilerine yönelik kadına şiddet, ilgili mevzuat, güncel gelişmeler ile medyada kadına yönelik şiddetle mücadele gibi konularda atölye çalışmaları gerçekleştirileceğini vurgulayarak, "Atölye çalışmaları ile öğrencilere duyarlılık kazandırmayı, mesleki yaşamlarında da bu bilinçle hareket etmelerini amaçlıyoruz" dedi.

DİJİTAL OYUNLARDA 'KADINA KARŞI ŞİDDET'E ÖNLEM

Kadına yönelik şiddeti artıran mecralardan biri olan dijital oyunlarla ilgili de çalışmalar yürüteceklerinin altını çizen Bakan Yanık, bu kapsamda üniversitelerin grafik tasarım, bilgisayar programcılığı, bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği bölümü öğrencilerine yönelik 'dijital oyunlarda kadına yönelik şiddet' konusunda etkinlikler yapılacağını belirtti. Yanık, üniversitelerin çizgi film-animasyon bölümü öğrencilerine yönelik de ‘çocuk yapımlarında şiddetle mücadele’ konusunda eğitim çalışmaları yürütüleceğini kaydetti.

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