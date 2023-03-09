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Kadının gücü tüm zorlukları yener

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, geleceğe güvenle bakan toplumların yapı taşının "kadın gücü" olduğuna işaret ederek, "Kadınlarımızın kararlılığıyla her zorluğu yeneceğimize inancım tam” dedi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
03:48 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Geleceğe güvenle bakan toplumların yapı taşının, “kadın gücü” olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, “Gönül ve akıl birliği yapan kadınlarımızın kararlılığıyla her zorluğu yeneceğimize inancım tam. İmkansızlıklara rağmen üretmekten, yarınları kurmaktan vazgeçmeyen tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.



#Emine Erdoğan
#Kadınlar Günü
#kadın gücü
2 saat önce
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Kadının gücü tüm zorlukları yener
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