Ali Erbaş'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

"Nezaket, zarafet, şefkat ve merhamet timsali tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, kadının öz değeri ve sahip olduğu temel insani haklar konusunda etkin bir farkındalığa ve küresel boyutta şefkat ve merhametin hakimiyetine vesile olmasını temenni ediyorum.