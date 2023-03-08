Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Nezaket, zarafet, şefkat ve merhamet timsali tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, kadının öz değeri ve sahip olduğu temel insani haklar konusunda etkin bir farkındalığa ve küresel boyutta şefkat ve merhametin hakimiyetine vesile olmasını temenni ediyorum.
Toplumumuzun yaşadığı en zor zamanlarında ve son yaşadığımız depremde milletimizin yanında olan başta kadın hocalarımız olmak üzere gönlünü ortaya koyan tüm kadınlara bu gün vesilesiyle teşekkür ediyorum."
#8 Mart Dünya Kadınlar Günü
#Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
#mesaj
29 dakika önce
Ali Erbaş'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
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