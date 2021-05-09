Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Kadir Gecesinde dualar edildi Vatandaşlar ellerini Kudüsün özgürlüğü için açtı
ŞANLIURFA

Kadir Gecesinde dualar edildi: Vatandaşlar ellerini Kudüs’ün özgürlüğü için açtı

Peygamberler Şehri Şanlıurfa’da bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen Kadir Gecesinde, vatandaşlar ellerini Kudüs’ün özgürlüğü için açtı.

Haber Merkezi İHA
Kadir Gecesinde dualar edildi: Vatandaşlar ellerini Kudüs’ün özgürlüğü için açtı
Kadir Gecesinde dualar edildi.

Peygamberler Şehri Şanlıurfa’da bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen Kadir Gecesinde, vatandaşlar ellerini Kudüs’ün özgürlüğü için açtı.

Covid-19 salgını tedbirleri gerekçesiyle uzun süredir Müslümanların ibadetlerini kutsal mekanlarda ihya edemedi. Kadir Gecesini camilerde ihya eden Müslümanlar geceyi Kudüs’ün özgürlüğü için ellerini semaya açıp dualar ettiler.

KUDÜS'E DUA

Yatsı ezanı ile birlikte Balıklıgöl’de Dergah Camisinin yolunu tutan vatandaşlar, Kadir Gecesinde ellerini semaya açıp, ülkeyi ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs hastalığının sona ermesi ve Kudüs’ün özgürlüğü için ellerini semaya açıp dua ettiler. Camide yapılan Kur’an-ı Kerim tilavetini dinleyen cemaat daha sonra yapılan tatlı ikramından sonra camiden ayrıldı.

Her bir karede vahşet var: İşte İsrail zulmünün fotoğrafları
FOTOĞRAF 12
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Her bir karede vahşet var: İşte İsrail zulmünün fotoğrafları
İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırıları zulmü yeni boyutlara taşıdı. İsrail güçleri masum insanlara göz yaşartıcı gaz bombası ve müdahale aracından tazyikli su sıkarak karşılık verirken, ortaya çıkan görüntüler ise yaşanan şiddetin boyutunu gözler önüne serdi.


Abone Ol Google News
Meteorolojiden çifte uyarı!

Meteorolojiden çifte uyarı!

​Sıcaklıklar dört derece birden düşecek.
ABDde sokak iftarı

ABD'de sokak iftarı

​Yağmurlu havaya rağmen yüzlerce Türk katıldı.
Fedakar anne

​45 yıldır 4 engelli çocuğuna bakıyor
Erdoğan'dan<br>AB mesajı

Erdoğan'dan
AB mesajı

"​Engellemelere rağmen üyelik için kararlı tutumumuz sürüyor"

​CHP, yandaş medyası için partili belediyelerden para toplamış.

Dünya göç haritasını değiştirebilecek

Terör devleti İsrail, Kudüs'te eşine az rastlanır bir alçaklığa imza attı.

​PKK terörünün finans kaynağıyla mücadele çift koldan sürüyor.
Devlet terörüne destansı direniş

Devlet terörüne destansı direniş

​İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısına tepkiler çığ gibi büyüyor.
Almanya da<br>başörtüsüyle uğraşıyor

Almanya da
başörtüsüyle uğraşıyor

​Avrupa ülkelerinde İslam karşıtlığında yeni bir adım.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.