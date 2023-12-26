Kadir Has Üniversitesi'nde mescide ayakkabıyla girmişti: Zeliha Gizem Sayın'ın PKK bildirisine imza attığı ortaya çıktı

Kadir Has Üniversitesi’ndeki ibadethanede namaz kılmak isteyen öğrenciler ve bir hoca arasında ‘ayakkabı’ tartışması çıktı. Namaz kılmak için gelen öğrencilerin kapı önüne çıkardığı ayakkabılardan rahatsız olan hoca "Benim kapımın önünde 18 tane ayakkabı 48 tane çanta olmaması için burada ayakkabılıklar var" diyerek öğrencilerin namaz kıldığı alana ayakkabısıyla girdi. Öğrencilerin tepkisi üzerine "Arkadaşlar Hristiyanlar da burada ayakkabıyla girebilir değil mi? ben Hristiyanım ben Budistim" cevabını verdi. Namaz kılmak için toplanan gençler ayakkabıyla namaz kılınan alana giren hocaya tepki göstererek dışarıya çıkması gerektiğini söyleyerek "Kadın ve erkeğin ibadethanesi ayrıdır. Namazın içindeki altı farzdan birisi temizliği şart koşar. Necasetten taharet derler. Bir insanın namaz kıldığı yerin temiz olması gerekir." cevabını verdi.