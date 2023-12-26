|
Gündem

Kadir Has Üniversitesi'nde mescide ayakkabıyla girmişti: Zeliha Gizem Sayın'ın PKK bildirisine imza attığı ortaya çıktı

Kadir Has Üniversitesi'nde mescide ayakkabıyla giren öğretim görevlisi Zeliha Gizem Sayın hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Mescide ayakkabılarla girerek öğrencileri provoke eden Sayın'ın 2015 yılında PKK bildirisine imza attığı, 2014 ve 2019 yıllarında da gözaltına alındığı öğrenildi.

00:28 - 26/12/2023 Salı
Güncelleme: 00:47 - 26/12/2023 Salı
Diğer
Zeliha Gizem Sayın'ın PKK bildirisine imza attığı ortaya çıktı.
Zeliha Gizem Sayın'ın PKK bildirisine imza attığı ortaya çıktı.

Kadir Has Üniversitesi’ndeki ibadethanede namaz kılmak isteyen öğrenciler ve öğretim görevlisi Zeliha Gizem Sayın arasında ‘ayakkabı’ tartışması çıktı.

Namaz kılmak için gelen öğrencilerin kapı önüne çıkardığı ayakkabılardan rahatsız olan Sayın, "Benim kapımın önünde 18 tane ayakkabı 48 tane çanta olmaması için burada ayakkabılıklar var." diyerek öğrencilerin namaz kıldığı alana ayakkabısıyla girdi.

"Ben Budistim, Hristiyanım"

Öğrencilerin tepkisi üzerine Sayın, "Arkadaşlar Hristiyanlar da burada ayakkabıyla girebilir değil mi? ben Hristiyanım ben Budistim" cevabını verdi.

Üniversite soruşturma başlattı

Kadir Has Üniversitesi söz konusu olayın sosyal medyada gündem olması sonrası bir açıklama yayınladı.

Paylaşımda 24 Aralık 2023 günü sosyal medyada paylaşılan görüntülere dair inceleme başlatıldığı belirtildi.

PKK bildirisine imza atmış, 2014 ve 2019'da gözaltına alınmış

Mescide ayakkabılarıyla giren öğretim görevlisi Zeliha Gizem Sayın ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Sayın’ın 2015 yılında PKK’nın güneydoğu şehirlerini işgal etme girişimine ordusuyla karşılık veren Türkiye Cumhuriyeti’ne katliam, işkence ve kıyım iftirası atan hadsiz bir bildiriye imza attığı, daha önce 2014 ve 2019 yıllarında gözaltına alındığı öğrenildi.


Kadir Has Üniversitesi’nde namaz kılınan alana ayakkabısıyla giren hoca ve öğrenciler arasında tartışması çıktı
Kadir Has Üniversitesi’nde namaz kılınan alana ayakkabısıyla giren hoca ve öğrenciler arasında tartışması çıktı

Kadir Has Üniversitesi’ndeki ibadethanede namaz kılmak isteyen öğrenciler ve bir hoca arasında ‘ayakkabı’ tartışması çıktı. Namaz kılmak için gelen öğrencilerin kapı önüne çıkardığı ayakkabılardan rahatsız olan hoca "Benim kapımın önünde 18 tane ayakkabı 48 tane çanta olmaması için burada ayakkabılıklar var" diyerek öğrencilerin namaz kıldığı alana ayakkabısıyla girdi. Öğrencilerin tepkisi üzerine "Arkadaşlar Hristiyanlar da burada ayakkabıyla girebilir değil mi? ben Hristiyanım ben Budistim" cevabını verdi. Namaz kılmak için toplanan gençler ayakkabıyla namaz kılınan alana giren hocaya tepki göstererek dışarıya çıkması gerektiğini söyleyerek "Kadın ve erkeğin ibadethanesi ayrıdır. Namazın içindeki altı farzdan birisi temizliği şart koşar. Necasetten taharet derler. Bir insanın namaz kıldığı yerin temiz olması gerekir." cevabını verdi.




#Kadir Has Üniversitesi
#Mescid
#Ayakkabı
#Öğretim Görevlisi
#Zeliha Gizem Sayın
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MHP Erzurum belediye başkan adayları 2024