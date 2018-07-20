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Kafalarını çıkaramıyorlar

PKK’lı teröristler, Irak’ın kuzeyinde mağaralardan başlarını çıkaramayacak hale getirildi. Silah ve uyuşturucu alışverişi için ininden çıkan örgütün sözde lojistik sorumlusu Hasan Çakmak, hava harekatıyla öldürüldü.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
3 terörist, silah, mühimmat ve uyuşturucu madde alışverişi sırasında etkisiz hale getirildi.
3 terörist, silah, mühimmat ve uyuşturucu madde alışverişi sırasında etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda, teröristler ve elebaşları mağaralarından başlarını çıkaramaz duruma getirildi. Son olarak 13 Temmuz’da Avaşin, Basyan ve Zap bölgelerinin sözde sorumlusu Delil Karakoçan, hava harekâtıyla etkisiz hale getirilmişti. 13 Temmuz’da Irak kuzeyine düzenlenen hava harekâtında bölücü terör örgütü PKK’nın sözde lojistik sorumlusu Delil Karakoçan kod adlı Hasan Çakmak’ın da aralarında bulunduğu 3 terörist, silah, mühimmat ve uyuşturucu madde alışverişi sırasında etkisiz hale getirildi.

SEVKİYAT KOORDİNATÖRÜYDÜ

1995 yılında örgüte katılan yıllardır örgütün sözde lojistik sorumlusu olarak çalışan Hasan Çakmak, Avaşin, Basyan ve Zap bölgelerindeki her türlü silah, mühimmat, uyuşturucu ve yiyecek aktarımlarının ve sevkiyatlarının koordinatörlüğünü yapıyordu. Operasyonda Çakmak ile birlikte Hamza ve Zanya kod adlı teröristler de etkisiz hale getirilirken, sevkiyata konu araç ve malzemeler de imha edildi.

Harekata ilişkin TSK’nın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde, uyuşturucu alışverişi sırasında bir aracın tam isabetle vurulduğu anlar yer aldı.

MİLLİ SİLAHLARIN OLUMLU KATKISI OLDU

Son dönemde milli silah ve mühimmatların da etkisiyle teröristler kapana sıkışmış durumda. Askeri kaynaklar, Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda teröristlerin nefes alamayacak hale geldiklerini bildirdi. Sağ ele geçirilen teröristler ise ifadelerinde, özellikle üst düzey yöneticilerin saklandıkları sığınak ve mağaralardan dışarı çıkamadıklarını aktardılar.

  • İHA’lar buldu F-16’lar vurdu
  • Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Kandil ile Şırnak ve Siirt kırsalındaki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında, 9 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay’dan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Kandil ile Şırnak’ın Uludere ve Siirt’in Eruh ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine 17, 18 ve 19 Temmuz’da hava harekatları düzenlendi. Operasyonda 9 PKK’lı terörist öldürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristlerden 7’sinin Şırnak’ta öldürüldüğünü, bunların İHA’lar tarafından tespit edilerek F-16’lar tarafından vurulduğunu açıkladı.
  • UÇAK İSTENDİ
  • Soylu, şunları söyledi: “Dün Şırnak kırsalında Van Emniyet’ine ait İHA 7 teröristi gördü, ardından hemen uçaklar istedik. Bir taraftan İHA’mız, bir taraftan da uçaklarımızla birlikte 7 teröristi etkisiz hale getirdik.”
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