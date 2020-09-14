'Ben Atatürk' demem diyen Kaftancıoğlu CHP'yi karıştırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Ben Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemal derim" sözlerine CHP'lilerden tepki geldi.
Sözcü gazetesinden Serpil Yılmaz'a konuşan Kaftancıoğlu'nu bu açıklamalarından dolayı birçok CHP'li eleştirdi.
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medya hesabından "ATATÜRK zaferin adıdır" diyerek tepkisini şu sözlerle gösterdi:
- "Yedi düveli geldikleri gibi gönderen O'dur. 30 Ağustos Meydan Muharebesi'nin 99. yılı kutlu olsun. Ordular yenilir millet yenilmez. Çünkü hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O Satıh bütün vatandır. ATATÜRK- Mihri Müşfik'in fırçasından."
CHP'nin eski Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt ise tepkisini "M. Kemal'in Askeri olmayı reddeden, ATATÜRK soyadı ile de sorunlu bir CHP İL BAŞKANI !" dedi.
Bozkurt'un yanı sıra CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve PM Üyesi Eren Erdem tepkilerini gösteren CHP'liler oldu.
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de isim vermeden Kaftancıoğlu eleştirdi.
Çelebi tepkisini şu sözlere dile getirdi:
- "Partimizin bir il başkanı Atatürk demeyi tercih etmezmiş. Millet gönlüne koyup haykırdıktan sonra sen demesen ne yazar. Ama unutma burası CHP. Kafası karışık olanlar iyi bilsin, bu partide 10 Aralık’tan önce 29 Ekim gelir. Mustafa Kemal’in askerleriyiz!"