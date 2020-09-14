'Ben Atatürk' demem diyen Kaftancıoğlu CHP'yi karıştırdı

Dünya

Dışişleri ile MİT koordinasyonu: 'Diplomatik istihbarat'ta Türkiye sınıf atladı

Dışişleri Bakanlığı ile MİT arasındaki koordinasyonun güçlenmesi sayesinde Türkiye'nin dış politikasında yeni bir dönem başladı. 2010'lu yılların başında MİT bünyesinde kurulan 'dış istihbarat analizi' ile birlikte diplomasi ve istihbarat birimleri önemli roller üstlendi. Gelinen noktada, Suriye rejimi ve Mısır gibi ülkerle en kritik konular 'istihbarat' düzeyinde ele alınıyor. Diplomatik istihbarat konusunda Türkiye'nin her geçen gün kurumsallaştığına dikkat çeken uzmanlar, "Hem teknik bilgileri hem de özel metotlarla elde ettikleri bilgiler istihbaratçıları, örneğin diplomatlardan, oldukça farklı bir konuma getirmektedir" değerlendirmesinde bulundu.