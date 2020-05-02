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Gündem Kaftancıoğlundan görülmemiş u dönüşü Altunun evini çekme talimatını vermedim
İSTANBUL

Kaftancıoğlu'ndan görülmemiş 'u' dönüşü: Altun'un evini çekme talimatını vermedim

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili olarak, "Suçu ve suçluyu övme" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme" suçlarından hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade vermişti. Daha önce "Talimat verdim" diyen Kaftancıoğlu, savcılık ifadesinde bunu reddederek "Benim de bu yönde hiç bir talimatım telkinim olmamıştır" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Canan Kaftancıoğlu
Canan Kaftancıoğlu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bunun parti talimatı olduğunu söyleyince, onun hakkında da ayrı bir soruşturma başlatılmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu adliyede ifade verdi
GÜNDEM
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu adliyede ifade verdi

1.5 saat ter döktü

"Suçu ve suçluyu övme ile suça azmettirme" suçlarından soruşturma başlatılan Kaftancıoğlu geçtiğimiz gün Anadolu Adalet Sarayı'nda bir buçuk saat ifade verdi. TRT Haber'in edindiği bilgiye göre; CHP İl Başkanı, ifadesinde, İlçe Başkanı'na talimat verdiklerini reddederek, "Tüm parti mensuplarımızın yasalardan kaynaklı görevlerini doğru icra etmeleri yönünde genel talimatımız her daim olmaktadır" dedi. Suat Özçağdaş'ın Altun'un evini ya da şahsına özel bir mahalli fotoğraflamadığını iddia eden Kaftancıoğlu, "Benim de bu yönde hiç bir talimatım telkinim olmamıştır" dedi.

Altun'un evini gözetleme talimatı veren CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
GÜNDEM
Altun'un evini gözetleme talimatı veren CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı

  • Kaftancıoğlu, çekilen fotoğraflarda konutun belli olmadığını, sadece kesilmiş ağaçların görüldüğünü iddia etti. Canan Kaftancıoğlu ifadesinde, yargı kararıyla kesinleşmiş bir suç olmadığını da belirterek, "Suçu ve suçluyu övme" suçlamasını da reddetti.

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