Kaftancıoğlu'ndan görülmemiş 'u' dönüşü: Altun'un evini çekme talimatını vermedim

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bunun parti talimatı olduğunu söyleyince, onun hakkında da ayrı bir soruşturma başlatılmıştı.

GÜNDEM CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu adliyede ifade verdi

1.5 saat ter döktü

"Suçu ve suçluyu övme ile suça azmettirme" suçlarından soruşturma başlatılan Kaftancıoğlu geçtiğimiz gün Anadolu Adalet Sarayı'nda bir buçuk saat ifade verdi. TRT Haber'in edindiği bilgiye göre; CHP İl Başkanı, ifadesinde, İlçe Başkanı'na talimat verdiklerini reddederek, "Tüm parti mensuplarımızın yasalardan kaynaklı görevlerini doğru icra etmeleri yönünde genel talimatımız her daim olmaktadır" dedi. Suat Özçağdaş'ın Altun'un evini ya da şahsına özel bir mahalli fotoğraflamadığını iddia eden Kaftancıoğlu, "Benim de bu yönde hiç bir talimatım telkinim olmamıştır" dedi.

GÜNDEM Altun'un evini gözetleme talimatı veren CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı